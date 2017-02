|VIDEO| The Big Show presume su nueva figura

El ídolo de la WWE se ha metido de lleno al gimnasio para estar en la mejor forma para el máximo evento del año de la lucha libre de la empresa WWE: Wrestlemania 33.

El evento de la WWE, permitirá al mejor de la multimillonaria compañía de entretenimiento hacerse de un cinturón de campeón el próximo 2 de abril en Orlando.



The Big Show, quien subirá al cuadrilátero para hacer una lucha especial contra el exbasquetbolista y figura de la NBA, Shaquille O’Neal.



Por esta razón The Big Show se prepara al máximo en un gimnasio, a tal grado que en un par de meses, gracias al ejercicio y una buena alimentación, The Big Show ha perdido peso de forma considerable.

.@Shaq! Karaoke? Doughnuts? You better get serious. All roads lead to @WrestleMania. The only giant! pic.twitter.com/5uX4EUyXVF

— Big Show (@WWETheBigShow) 9 de febrero de 2017