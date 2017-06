Video: La OTAN irrumpe en una propiedad privada durante unas maniobras en Letonia

Este 12 de junio, un hombre de Letonia se sorprendió al encontrar vehículos militares en su propiedad y se preguntó en su cuenta de Facebook: “Estimados señores, ¿qué dirían si un convoy militar apareciera en su parcela sin previo aviso?”.

Kristaps Ozolins, que vive cerca de Riga, compartió en su cuenta de esa red social dos documentos gráficos en los que registró unos ejercicios militares que las tropas de la OTAN realizaron cerca de su vivienda.

“Poco después, comenzó un tiroteo. ¿Ha estallado una guerra? No, son unas maniobras de la OTAN. ¡Es un lunes estresante! ¿Será posible que no no se acuerden estas cosas con los propietarios?“, escribió Ozolins.

Posteriormente, este hombre explicó que no se opone a que la Alianza realice maniobras y aclaró que el lugar pertenece a unos amigos de su familia que preferían mantener el anonimato, aunque precisó que “el Ejército letón se ha disculpado” por la intromisión.

Al parecer, este simulacro formó parte de las maniobras Saber Strike, que se llevan a cabo en múltiples regiones de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia desde el 28 de mayo y tendrán lugar hasta el 24 de junio.

En esos ejercicios participan cuatro grupos de combate creados recientemente con el objetivo de fortalecer la cooperación entre los militares de Estados Unidos y otros 19 países.

Estos ensayos a gran escala incluyen un desembarco anfibio en Letonia, ejercicios con fuego en Polonia y Lituania y un asalto aéreo combinado con un cruce del río por parte de marinos británicos en la frontera entre esos dos países.