Viceprefecta denuncia impedimento de acceso a información pública

Como una burla, califica la viceprefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, Cecilia Serrano Campaín, la negativa de parte del prefecto Esteban Quirola Bustos y del coordinador de la secretaría de planificación del GADPEO, Marcello Brambilla Serra, de facilitarle información del Presupuesto Participativo 2018, documento que ha solicitado en reiteradas ocasiones, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta favorable.

La funcionaria remitió un oficio al coordinador general de la Secretaría de Planificación y Ordenamiento territorial de la prefectura, Marcello Brambilla, detallando que dada la trascendencia e importancia de la información relacionada con los antecedentes y avances del presupuesto del año 2017 y el detalle de los nombres específicos de los proyectos considerados en el Anteproyecto Presupuestario para el ejercicio fiscal del 2018, los mismos que no constan en el documento que recibió el 25 de octubre del 2017 en la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Provincial, a pesar de constituirse en un importante insumo para que la Comisión estudie el Anteproyecto Presupuestario.

La misiva continúa “usted me envía un mensaje por el correo institucional en el que me recomienda convocar a los coordinadores para solicitarles las explicaciones pertinentes, así como, me hace referencia a los pasos que se deben seguir para apreciar la información del Presupuesto Participativo 2018 … 1.- Ingresar a la página web www.eloro.gob.ec… 2.- Colocarse en la pestaña denominada Trasparencia… 3.- Seleccionar el periodo 2017… 4.- Seleccionar la pestaña Presupuesto Participativo 2018”.

Sin embargo, plasma en el escrito, que insistió con la asistente administrativa en obtener la información requerida utilizando la metodología señalada por el coordinador y hasta el momento mismo de la reunión de trabajo de la Comisión Permanente de Planificación convocada el martes 14 de noviembre del 2017 para la aprobación del Anteproyecto Presupuestario del 2018, no se pudo contar con ella, más aún el delegado se negó a entregarla, manifestando que no tiene autorización para hacerlo, razón por la cual la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto no aprobó el Anteproyecto de Presupuesto General del Ejercicio Fiscal del año 2018.

En tal virtud, expuso la viceprefecta en el documento, y preocupada que la generalidad que caracteriza el Anteproyecto en estudio tenga como finalidad permitir a la primera autoridad ser autocrático en las decisiones de inversión de desarrollo, sin tomar en cuenta las reales y urgentes necesidades que presenta la provincia, así como las iniciativas presentadas en las socializaciones del Presupuesto Participativo, tanto por parte de ella, como de los ciudadanos que participaron en las referidas reuniones, convocó para hoy en su despacho, entreguen la información que tantas veces ha solicitado.

