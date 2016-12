Un detenido en operativo en Guayaquil y Samborondón por caso PetroEcuador

En la misma providencia en que la Fiscalía solicitó órdenes de detención para fines investigativos en contra de Carlos P. C. y Carlos P. D., a quienes relaciona en casos de corrupción de Petroecuador, el Ministerio Público pidió la autorización judicial para seguir, vigilar, grabar en audio y video y fotografiar a seis personas más y dos empresas.

Y precisamente una de estas personas, identificada como Ernesto W. P., fue capturada la madrugada de este lunes en un operativo dirigido por la Fiscalía en Samborondón y Guayaquil, en la provincia del Guayas. A las 03:25, la jueza de Garantías Penales de Quito, Elba Méndez Melgarejo, ordenó la detención para investigación.

En el operativo denominado Navidad participaron ocho fiscales y 80 policías, se allanaron ocho domicilios, tres ubicados en Guayaquil y cinco en Samborondón.

En una urbanización situada en la vía a Samborondón, fue detenido Ernesto W., y en la mañana fue trasladado a Quito para la audiencia de formulación de cargos que fue convocada para las 16:50.

Anoche, el fiscal Galo Chiriboga tuiteó que el juez de la Unidad de Flagrancia dispuso contra Ernesto W la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Además, dijo, que “queda con arresto domiciliario, por ser de la tercera edad”.

Durante el operativo, que fue coordinado por Sandra Morejón, fiscal provincial del Guayas, se decomisaron dinero en efectivo, armas de fuego y gran cantidad de documentos.

Según la Fiscalía, la redada es producto de una nueva indagación previa por lavado de activos que surgió de dos investigaciones anteriores por los delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Con este son tres casos de lavado de activos que investiga la Fiscalía, de los 18 abiertos por presuntos actos ilícitos cometidos en la empresa estatal Petroecuador. De estos procesos, cinco están en instrucción fiscal y 13 en investigación previa.

Pronunciamiento del Ministro del Interior

El ministro del Interior, Diego Fuentes, indicó, con respecto al allanamiento, que se presumen transacciones por decenas de millones de dólares en Estados Unidos y otros países vinculadas a contratistas y funcionarios.

“Sospechosos pertenecerían a una estructura familiar y societaria”, escribió Fuentes en su cuenta de Twitter, indicando que estaba liderada por el socialcristiano Carlos P.C. Y agregó que Carlos P.C. es primo de Carlos Pareja Yanuzelli, exfuncionario, quien está prófugo de la justicia ecuatoriana desde octubre.

#CAPACO y su estructura familiar, a través de un estudio jurídico, fueron además abogados de los Hnos. Isaías y de la petrolera (constructora) Odebretch”, escribió Fuentes en Twitter.

Uno de los señalados sigue en Perú tras recurso

Las autoridades de Migración de Perú ordenaron que Carlos P. C., supuesto implicado en los casos de corrupción detectados en la estatal ecuatoriana Petroecuador, abandonara ese país por cuanto había ingresado de forma irregular.

Jorge Zavala Egas, abogado de Carlos P. C., sostuvo que Perú le canceló la visa de turista ante una queja de las autoridades ecuatorianas. “Como su salida había sido irregular desde Ecuador, y frente a la queja del Ministerio del Interior, le cancelaban su visa de turista, y que por lo tanto salga del país, a donde le dé la gana por supuesto…”, sostuvo.

Sin embargo, indicó Zavala, presentaron ante un juez un recurso de habeas corpus, que por ahora pone en suspenso la decisión de las autoridades de Migración, hasta febrero o marzo del próximo año en que se resolverían las dos instancias de la solicitud.

“El habeas corpus el juez lo está sustanciando, pero mientras tanto permanece en entera libertad en Lima…”, agregó el jurisconsulto.

En tanto que Carlos P. C., en declaraciones a una televisora peruana, dijo que su retención en Lima respondería a intereses políticos y a una infamia en su contra. “Me han tenido retenido ilegalmente, no me han dado ninguna explicación, pero me imagino que debe ser para hacerle el juego a la autoridad ecuatoriana (…). Es una pena que ciertas autoridades se presten para este tipo de triquiñuelas y tramoya”.

Carlos P. C. contó a la televisora que fue abordado por decenas de policías en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la capital peruana.

Mientras, el fiscal general del Estado Galo Chiriboga aseguró en su cuenta de Twitter que Perú analizaría “la expulsión” de Carlos P. C.