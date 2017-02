Todo lo que todavía no sabemos sobre Nintendo Switch

Estamos a menos de un mes del lanzamiento de Nintendo Switch y seguimos con un puñado de importantes preguntas sin respuesta. La nueva consola de Nintendo que viene a sustituir ese amargo fracaso (con todo, sigue teniendo un espectacular catálogo de títulos exclusivos) que fue Wii U debe corregir los muchos errores que condenaron a ésta pero, a falta de pocas semanas para que llegue a las tiendas, son muchos aspectos sobre los que no se ha informado y otros tantos sobre los que se ha dado información confusa.

Destacamos algunos de los apartados más relevantes sobre los que tenemos poca o ninguna información.

¿Cómo será el online de la consola?

La pregunta del millón: sabemos entre poco o nada de la infraestructura online de la consola más allá de rumores y supuestas filtraciones. En la presentación de la consola del pasado más de enero se confirmó que Nintendo Switch integrará servicios online de pago pero, a día de hoy, seguimos sin saber el precio, la fecha exacta en la que dará inicio (se confirmó que el servicio de pago no se implantaría hasta finales de año) o las ventajas que traerá consigo (de nuevo, los rumores apuntan a que podríamos jugar títulos de NES o SNES durante un mes).

Lo que sí sabemos es que el servicio estará en fase de pruebas y será gratuito durante los primeros meses (sin confirmación de que vaya a estar disponible en el lanzamiento) y que requerirá, de forma obligatoria, del uso de una app en nuestro smartphone para crear grupos, chats de voz y buscar partidas en títulos como Mario Kart 8 Deluxe o Splatoon 2. Además, los rumores indican que el precio anual del servicio podría estar entre los 17 y 25 euros. Más allá, nada confirmado.

My Nintendo

De una vez por todas, parece que Nintendo va a dejar atrás sus infraestructuras y perfiles de usuario obsoletos y apostará por unificar su comunidad bajo el amparo de las cuentas My Nintendo. Más allá de eso, ¿podremos enlazar nuestros Nintendo ID utilizados hasta ahora a estas nuevas cuentas? ¿Llegarán esos bonus y recompensas vistos en títulos como Fire Emblem Heroes a los videojuegos de Nintendo Switch? No tenemos información alguna sobre los cambios y ventajas que traerá consigo este nuevo sistema.

La consola virtual

La plataforma digital en la que comprar versiones de los títulos clásicos de las consolas de Nintendo ha sido una pieza clave de consolas como Wii o Wii U pero apenas contamos con información al respecto en esta ocasión. Hay fuertes rumores que indican que esta vez se incluirán títulos de GameCube pero, más allá, no se ha dado información sobre si la CV llegará en el lanzamiento de la consola, su catálogo, precios o la posibilidad y forma de trasladar nuestras compras previas.

¿Habrá apoyo third party?

Una de las principales causas del fracaso en ventas de Wii U fue la ausencia de un apoyo real y continuado por parte de grandes compañías third party como Activision, Ubisoft, EA, Rockstar o Bethesda. Desde el anuncio oficial de Nintendo Switch se ha afirmado en repetidas ocasiones que han aprendido la lección (también se afirmó al anunciar Wii U) y esta nueva consola recibirá videojuegos multiplataforma pero, por el momento, sigue habiendo muchas dudas al respecto.

Debido posiblemente a la falta de potencia de la consola, las empresas que han anunciado que llevarán títulos a Switch han hablado de ports de videojuegos con años a sus espaldas (Rayman Legends, Lego City Undercover o Redout) y de títulos menores dentro de su catálogo (Steep o Skylanders Imaginators). Electronic Arts, por su parte, confirmó que la versión de Switch del próximo FIFA 18 no correrá en el motor Frostbite y al mismo tiempo, parece que no vamos a ver grandes títulos ya anunciados como Ghost Recon Wildlands, Mass Effect Andromeda, Red Dead Redemption 2 o Prey en la consola de Nintendo. El tiempo dirá.

Retrocompatibilidad

Hasta hace unas horas ni siquiera teníamos información al respecto de la retrocompatibilidad, vía software (igual que ocurre en Xbox One, por ejemplo), con videojuegos de Wii o Wii U. Tatsumi Kimishima, presidente de Nintendo, ha confirmado que no existirá tal opción y que, al contrario que lo visto en Wii U, tampoco podremos utilizar mandos y periféricos de las plataformas previas. Eso sí, no ha cerrado la puerta a que éstos puedan llegar a ser compatibles mediante una futura actualización.

En cuanto a los juegos, Kimishima ha hablado de la posibilidad de que algunos lleguen en forma de remake o port, como ocurre con Mario Kart 8 Deluxe en Switch o ya pasara con Twilight Princess y Wind Waker en Wii U, obligando al jugador a comprarlo de nuevo. No se han dado más datos al respecto y toca seguir esperando para más noticias.

Fechas de lanzamiento concretas

Pese a la intención de Nintendo de corregir los errores cometidos con Wii U, el catálogo disponible en el día de lanzamiento de Nintendo Switch volverá a ser algo débil, formado en su mayoría por ports de títulos con algunos años a sus espaldas o versiones de juegos también lanzados en Wii U. El horizonte es algo más prometedor, con sorpresas indie como Snipperclips y exclusivos como Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2 o Super Mario Odyssey. ¿El problema? Que ninguno de estos títulos cuenta, a falta de pocos meses para el lanzamiento de alguno de ellos, con una fecha de lanzamiento exacta.

Sabemos que Snipperclips llegará en marzo, que ARMS lo hará en primavera, Splatoon 2 en verano y Super Mario Odyssey en navidad. Más allá, las ventanas de lanzamiento son demasiado amplias y poco concretas (de Splatoon 2 ya se ha dicho que saldrá en junio o, como figura en Amazon España, en septiembre). Asimismo, parece haber un gran vacío entre el lanzamiento de este Splatoon 2 y el nuevo título de Mario. Hablaríamos de un hueco de cuatro a seis meses sin un gran título en Nintendo Switch que debería subsanarse con nuevos anuncios el próximo E3 (o antes).

Y más…

Apenas hemos visto un par de imágenes sobre la interfaz de usuario . Seguimos desconociendo gran parte de sus opciones y aspecto.

. Seguimos desconociendo gran parte de sus opciones y aspecto. Se ha confirmado que Switch no podrá capturar vídeo en el lanzamiento pero tampoco se ha dado una fecha concreta de cuándo llegará.

en el lanzamiento pero tampoco se ha dado una fecha concreta de cuándo llegará. No habrá, en el momento de su lanzamiento, navegador web o apps como Netflix o YouTube . Tampoco sabemos si llegarán en algún momento.

. Tampoco sabemos si llegarán en algún momento. Muchos son los rumores sobre la posible llegada de la realidad virtual ; Nintendo no lo descarta pero cuesta creer que el hardware de Switch pueda cumplir con VR.

; Nintendo no lo descarta pero cuesta creer que el hardware de Switch pueda cumplir con VR. ¿Habrá algo semejante a un sistema de logros y trofeos como los de Xbox o PlayStation?

