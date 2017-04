Tiroteo en los Campos Elíseos, en París deja un policía fallecido y dos heridos

Aproximadamente a las 14:20 de este jueves 20 de abril del 2017 medios internacionales reportaron un tiroteo en París, capital de Francia. Según se informó, un policía falleció y otros dos resultaron heridos.

REPORT: One police officer killed, one hurt in Paris. @FRANCE24 reports person who fired on police has been killed. pic.twitter.com/XUVlqG1duH

— Fox News (@FoxNews) April 20, 2017