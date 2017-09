Temas del referéndum

Son pocos los temas fundamentales que debería contener el referéndum constitucional que podría proponer el presidente Lenin Moreno para poder gobernar eficazmente y satisfacer la aspiración de la mayoría de los sectores sociales que demandan la democratización del aparato estatal, después de la década concentradora de poder y autoritaria del correismo.

El primero, que en realidad subordina a los demás, es la abrogación de la reelección presidencial indefinida que en su beneficio hizo aprobar el ex presidente Correa. Si Alianza País es el partido o movimiento político que representa al pueblo mayoritariamente opuesto al retorno al pasado neoliberal y oligárquico, esta es la oportunidad para reafirmarlo. Como Correa gozará de plena libertad para abogar por el mantenimiento de esa reforma, la coyuntura le será también propicia para demostrar que su liderazgo es capaz de hacer prevalecer sus tesis sin contar con los medios y recursos públicos de que disponía en el gobierno, es decir, en igualdad de condiciones con los demás partidos y movimientos opuestos.

La segunda tesis es la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado por la Constitución de Montecristi a costa de las soberanas facultades del poder legislativo y cuyo remedio resultó peor que la enfermedad. El objetivo es, precisamente, restituir, modificadas, estas competencias a la Asamblea Nacional como uno de los órganos representativos de la voluntad popular. Por consiguiente, deberían cesar automáticamente las autoridades y miembros de organismos corporativos designados anteriormente y ser reemplazados por la acción directa del presidente de la república y la asamblea, para períodos fijos, no renovables, compatibles con el presidencial.

Un tercer problema que constriñe la libertad de acción del gobierno en su propósito de democratizar el funcionamiento del Estado, que durante la larga década correista fue reestructurado para concentrar en el presidente de la república “poderes omnímodos”, fue el aluvión de leyes que, con esta finalidad, impulsó desde su despacho y que se tradujeron en la restricción, cuando no desconocimiento de facto, de derechos y garantías constitucionales esenciales. Tales son, por ejemplo, la Ley Orgánica de Comunicación – lo de orgánico proliferó para obstaculizar su reforma-, la Ley de Plusvalía, tributarias, de educación superior, de minería, códigos punitivos que, sin embargo, no impidieron el auge de toda clase de delitos, etc.

Una solución expeditiva a este intríngulis jurídico podría ser que, mediante una disposición constitucional transitoria, el presidente de la república sea investido, por medio del referéndum, de la facultad excepcional de plantear a la Asamblea Nacional, a través del mecanismo de las leyes de emergencia, su derogatoria o reforma, de modo que en plazo perentorio, no mayor de un año, esta tarea quede terminada. Este arbitrio es el sucedáneo de una asamblea constituyente para la que el país no tiene el ánimo predispuesto.

Una consulta como ésta, no solo que tendrá el respaldo de los partidos y movimientos políticos y demás sectores sociales organizados, ajenos a los delirios totalitarios de Alianza País, sino que asegurará al presidente Moreno el ejercicio de un mandato que goce del respaldo ciudadano mayoritario.

Fuente: Diario Correo