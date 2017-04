Ser homosexual en Chechenia, el exilio o la muerte

Ilia tiene cara de cansado. Maltratado y torturado por hombres con uniforme militar en Chechenia, este homosexual huyó hasta Moscú con el miedo en el cuerpo. “En Chechenia solo podía elegir entre mentir o morir”, cuenta.

A sus 20 años, se esconde en una casita de ladrillo rojo en las afueras de la capital rusa, donde reside junto a otros cinco chechenos que también tuvieron que abandonar la pequeña república musulmana del Cáucaso ruso.

Todos se niegan a revelar su verdadera identidad por temor a ser identificados y perseguidos.

“Si uno de mis familiares se entera de que soy homosexual, no dudará en matarme”, explica Nortcho. “Y si no lo hacen, entonces alguien los matará por no haber restablecido el honor de la familia”.

La homofobia es común en Rusia, pero no alcanza el extremo de Chechenia donde la homosexualidad, considerada como un tabú, es un crimen pasible de muerte en la mayoría de las familias.

A finales de marzo, una investigación del diario independiente Novaia Gazeta suscitó mucha indignación. El medio, conocido por sus artículos críticos con Ramzán Kadírov, el hombre que dirige Chechenia con mano de hierro desde hace diez años, asegura que los homosexuales son blanco de las autoridades locales.

Según el periódico, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de cien homosexuales e incitaron a sus familias a matarlos para “lavar su honor”. Novaia Gazeta añade que al menos dos personas murieron a manos de sus familiares, y una tercera falleció como consecuencia de actos de tortura.

Los defensores de los derechos humanos llevan años denunciando abusos y secuestros por parte de las milicias del poder, los llamados “kadirovtsi”.

Convocado por el presidente ruso Vladimir Putin, Kadírov negó cualquier tipo de violencia contra los homosexuales en Chechenia y calificó los artículos de “provocación”. Su portavoz aseguró, por su parte, que los homosexuales “no existen” en la república.

Aunque Putin no hizo ningún comentario, su portavoz Dimitri Peskov dijo que las acusaciones “no se sostienen” y anunció que los hechos estaban siendo investigados.

La publicación del artículo de Novaia Gazeta también suscita críticas en el extranjero, entre ellas de la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikky Haley, quien se mostró el lunes “preocupada” por estas informaciones.

Fuente: Extra