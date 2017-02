Ricky Martin anuncia una boda “a lo grande”

Ricky Martin, de 45 años, anunció que tendrá una boda de tres días, la que se realizará en New York en junio del próximo año.

El boricua pactará su amor con el talentoso artista sirio Jwan Yosef, por lo que planea una fiesta “a lo grande”.

“Pienso hacer mucho ruido. Será una boda de tres días”, comentó Martin al programa de radio de Andy Cohen.

Mexico delivered ❤️ #EvaandPepe @evalongoria @pepebaston Una publicación compartida de Jwan Yosef (@jwanyosef) el 22 de May de 2016 a la(s) 2:13 PDT

El intérprete de “La Mordidita” reveló en el programa de Ellen Degeneres cómo fue que le propuso matrimonio a su novio :

“Fui yo quién le pidió matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué una bolsa de terciopelo, y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: ‘¡Tengo algo para ti!’. Él me preguntó qué era, y entonces ya le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’. ‘¿Pero cuál es la pregunta?’, me dijo, y entonces ya le pregunté: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito, y treinta minutos después le tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí”, contó el puertoriqueño.

We cleaned up good. THANK YOU @amfar for an amazing event @riccardotisci17 ph: @lecovianaphotos Una publicación compartida de Jwan Yosef (@jwanyosef) el 17 de Abr de 2016 a la(s) 3:21 PDT

Fuente: Teleamazonas