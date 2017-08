Ricardo Patiño desmiente regreso de Rafael Correa a Ecuador

Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de Alianza PAIS, desmintió este lunes el rumor que circula desde el pasado fin de semana en el cual se afirma que el expresidente de la República Rafael Correa arribará al país el próximo 5 de septiembre. El sábado anterior, diario Expreso publicó una nota que decía que Correa llegaría a Ecuador.

Sin embargo, Patiño aclaró que en esa publicación “no hay nada de verdad”. “Nosotros le hemos preguntado al presidente Correa si él tiene previsto venir el 5 de septiembre y nos ha manifestado que no tiene ningún plan de venir”, dijo Patiño en entrevista con Radio Pública.

El dirigente político también explicó en ese espacio de entrevista los motivos por los que presentó el pasado viernes la dimisión al cargo de consejero de Gobierno de Lenín Moreno. Patiño dijo que le resultaba imposible mantenerse en una administración que ha criticado a “lo alcanzado” en los últimos 10 años, durante el gobierno de Rafael Correa.

El exconsejero lamentó que el actual gobierno no le haya dado el adecuado reconocimiento al proceso de la Revolución Ciudadana. ”Es más ha sido duramente criticado”, aseguró. ”Como Presidente de la República (Lenín Moreno), sus declaraciones incomodaron no solo a Alianza PAIS, sino también a la ciudadanía.

Y esto hacía sentir fortalecida a la oposición y entonces hay una avalancha enorme en contra de la Revolución Ciudadana”. Sobre su renuncia al cargo, Patiño solo dijo que quede claro que no renunció a la Revolución Ciudadana y comparó esto con un partido de fútbol: ”Aceptemos que algo en el equipo no iba bien, he estado mucho tiempo en la delantera, ahora tenemos que ponernos en la defensa de estos 10 años”. (I)

Fuente: El Telégrafo