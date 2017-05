RATIFICAN DENUNCIAS CONTRA RECTORA DEL “NUEVE DE OCTUBRE”

Ejerciendo su legítimo derecho a la réplica consagrado en la Ley de Comunicación, cinco padres de familia acompañados de su abogado defensor el Dr. Jaime Romero Laines, ratificaron las denuncias que por presuntos actos de corrupción han formulado en contra de la rectora del Colegio de Bachillerato “Nueve de Octubre”, Dra. Gladys Aráuz, por las que al momento se encuentra en pleno proceso de investigación un sumario administrativo en el Distrito de Educación 07D02, de esta ciudad de Machala.

Dentro del proceso del sumario administrativo, constan las denuncias formuladas por cinco docentes y dos supuestos proveedores de lácteos, en los que se acusa a Aráuz de cobrar valores no autorizados para permitirles el ingreso al plantel y que de esta manera puedan vender sus productos; además estaría cobrando valores extra a los arrendatarios de los bares, cuyo dinero iría a su beneficio personal.

No obstante ha quedado en evidencia que los docentes denunciantes tienen un conflicto de interés, ya que anteriormente han sido amonestados y sancionados por la Rectora al no cumplir a cabalidad con su trabajo, por lo que su testimonio no sería idóneo; y con relación a los padres, estos han reconocido que los problemas de presunta corrupción se iniciaron cuando se cambió al Coordinador de Bachillerato Internacional, con los que los cinco padres denunciantes tenían especial apego y consideración.

Sobre esto Aráuz ha sido clara en manifestar que ella no fue la autoridad encargada de cambiar al Coordinador de Bachillerato Internacional, sino que esta fue una decisión directa del Distrito de Educación, que luego de analizar los resultados del trabajo realizado por el Coordinador, decidieron que no había cumplido con las expectativas planteadas y por consiguiente lo relevaron de esta responsabilidad, nombrando a otra Coordinadora para que siga con el proyecto.

Esta aseveración hecha por la Rectora coincide con las fechas en que se inician las denuncias en su contra, que fue a finales del año 2016; antes del cambio de Coordinador, no había ningún acto de corrupción que denunciar.

En todo caso este un proceso de sumario administrativo que todavía está para resolución en las manos de las autoridades del Distrito de Educación 07D02, por lo que nadie puede ser tachado de actos de corrupción o liberado de los mismos, hasta que sea la autoridad correspondiente la que así lo determine.

Arauz manifiesta que es una retaliación política ya que los denunciantes que son 4 personas de los de más de 4 mil estudiantes y miles de padres de familia se oponen a los cambios que demanda la educación, así como el combate a los actos de corrupción que se daba en anteriores administraciones, es un grupito de lo que queda de la ex UNE y del MPD, manifiesta, ellos siempre se oponen a todo, no ven con agrado que en el colegio 9 de Octubre se ha combatido el micro tráfico, las pandillas, el posible proxenetismo, el consumo de droga por algunos estudiantes, hoy la educación es diferente pero ellos los ex MPD quieren seguir apoyando estas cosas que perjudicaban a los estudiantes, manifiesta

En todo caso existe una investigación en el Distracto y serán ellos los que con documentos y llevando el debido proceso fallaran en favor de toda la familia octubrina de acuerdo con la ley. (I)