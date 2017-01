¿Qué pasó con las joyas que le robaron a Kim Kardashian en París?

Las joyas robadas a la estrella estadounidense Kim Kardashian en París en octubre pasado no podrán ser encontradas, ya que el oro fue fundido y las piedras preciosas retalladas, según la confesión de uno de los detenidos, que fue revelada este miércoles por la cadena de televisión BFMTV. Una investigación por parte del citado medio reveló que el botín valorado en USD 10 millones -que incluía el anillo de compromiso de Kardashian- fue vendido en el mercado de joyas de Amberes, Bélgica. En total, 17 personas han sido detenidas por este robo, de los que 10 fueron imputados y nueve permanecen en detención preventiva. Entre ellos están cinco a los que los investigadores consideran los autores materiales del atraco que se produjo en un apartamento de lujo. En los registros llevados a cabo en los domicilios de los sospechosos, los agentes no han encontrado rastro de las joyas pero sí 250.000 euros. Además, el seguimiento de algunos de ellos ha permitido determinar que viajaron de forma frecuente a Amberes, conocido mercado de joyas y piedras preciosas, en los días posteriores al asalto. En tanto, Jean-Yves Lienard, el abogado de Aomar A., de 60 años, considerado por los investigadores como el coordinador del golpe, reveló a la televisión que su cliente reconoció los hechos y que las joyas fueron fundidas y vendidas, pero que no tuvieron tiempo de repartirse el botín. Los elementos de la investigación revelados por medios franceses ponen de manifiesto que el atraco fue cometido por un grupo de personas de edad, bautizado como el “clan de los veteranos”, fichados por la policía y, en muchos casos, en búsqueda y captura. No se trata de profesionales, como ponen de manifiesto los numerosos errores cometidos.

Fuente: Infobae.com