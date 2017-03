¿Por qué Chávez en el ‘lindo canal’?

¿Teleamazonas hace bien su tarea político-empresarial o cumple bien su papel en el libreto electoral para favorecer a su candidato Guillermo Lasso? Las dos cosas a la vez. Solo así se entiende que “casualmente” promocione y exhiba la telenovela Hugo Chávez, El Comandante, a un mes de las elecciones presidenciales de Ecuador, durante 60 capítulos, cuando algunos críticos de televisión califican a esta serie como un trabajo de deshonestidad intelectual e histórica, un bodrio televisivo que desfigura la imagen política de uno de los líderes más populares de América Latina. Por supuesto con claros objetivos políticos. La serie ya se exhibió en Netflix y recibió las críticas correspondientes. La fundamental: Chávez no es ni de lejos el supuesto presidente sanguinario que pinta la producción de Sony y Caracol TV de Colombia. No hay duda de que está en la misma línea ideológica de un aparato político y mediático con claros fines estratégicos. Teleamazonas no es inocente en esto, ni por el lado comercial ni mucho menos por el político. Nunca le habría dado espacio al documental sobre Hugo Chávez realizado por Oliver Stone y jamás abrirá su pantalla a la realización de un perfil político responsable. Lo hace precisamente para inscribirse en la campaña sucia desatada por Guillermo Lasso y Andrés Páez contra Venezuela y el ‘chavismo’. Por eso tienen a venezolanos en los buses y en los centros comerciales, recomendando no votar por Lenín Moreno porque él haría de Ecuador otra Venezuela. Se entiende que Teleamazonas haga esto porque también se autocensura sobre lo que ocurre en la Argentina de Mauricio Macri, o sobre la debacle política de las principales autoridades brasileñas, todas ellas procesadas por corrupción. Y, por supuesto, se entiende el silencio cómplice que mantiene con la Alcaldía de Quito, con Mauricio Rodas, de quien no ha dicho nada a pesar de los indicios sobre su asesor Mauro Terán y el contrato con Odebrecht. Así, el negocio del ‘lindo canal’ queda revelado. (O)

Fuente: El Telégrafo