Pescadores artesanales piden que se respeten las 8 millas náuticas

(LRP).- “Fuera Ministra fuera, fuera Capitán de Puerto Bolívar, fuera barcos industriales”, expresaban los pescadores artesanales, que se encontraban a bordo de sus embarcaciones, en el malecón de Puerto Bolívar, frente a la Capitanía del Puerto.

Esta vez el sector pesquero artesanal no se manifestó ante la prensa desde sus instalaciones, optaron por hacer la rueda de prensa en el mar, con el objetivo de brindar declaraciones y hacer un recorrido sobre las orillas y demostrar la diferencia de los barcos industriales y los artesanales.

Mariana Benítez, presidenta de la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal de El Oro (UOPPAO), dijo que lo único que buscan es que se respete la ley actual.

Conocen que las entidades encargadas de este tema, están socializando el nuevo borrador de la Ley de Pesca, pero según Benítez hasta ahora no han socializado con ningún pescador.

“Ellos dicen que están teniendo diálogos con el sector pesquero artesanal, yo me pregunto con quién será, porque aquí estamos los pescadores y no nos han invitado a ningún reunión, no nos están tomando en cuenta”.

La presidente exigió que se haga el control de las 8 millas, dijo que el acuerdo 114, señala en el artículo 2 “la flota industrial no ejercerá la pesca dentro de la zona de reserva exclusiva para el pescador artesanal y quien lo haga será aplicado lo que dice la ley”

Explicó que “en el artículo 72 la ley es bien clara, el mismo que indica “que la flota industrial que se encuentre realizando la pesca ilícita, ilícita significa que irrespete el acuerdo 114, entonces como pueden decirnos los inspectores de pesca, que no pueden capturar un barco, porque no saben que es pesca ilícita, ¡Qué Vergüenza!”

La mujer porteña, líder de los pescadores artesanales, enfatizó que los inspectores de pesca pueden capturar un barco al encontrarlos con pesca ilícita, porque la ley señala que puede ser retenido con el acompañamiento de la armada. “Entonces o nos queremos hacernos los tontos, o nos quieren ver las caras de tontos”.

Dejó en claro a la ministra del Ministerio de Acuicultura y Pesca del Ecuador, Ana Katuska Drouet, a quien se refirió todo el tiempo, que los pescadores artesanales no necesitan macaco, ni winche. Refirió que no tienen una capacidad de 50 toneladas, y que tampoco son barcos chiquititos que con un macaco hacen una depredación a las especies.

“Nosotros no estamos haciendo berrinches como lo están manifestando, porque nosotros queremos que se haga una ley especial para el sector pesquero, no, estamos preservado y conservando las especies para el consumo humano, que incluso están evadiendo impuestos”.

Concluyó que necesitan saber que si el sector pesquero artesanal cuenta con recursos, porque lo que más tienen es proyectos con gente preparada y capacitada. Dijo que no tienen espacio de pesca y eso está empobreciendo a la gente, que por eso es el reclamo de todos los dirigentes a escala nacional.

“De eso Preocúpese señora ministra, de darnos dignidad al pescador artesanal, a escala nacional somos 120 mil familias, no somos cuatro pelagatos”, puntualizó Benítez.