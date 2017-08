Pareja Yannuzzelli no hablará hasta tener un acuerdo de cooperación eficaz

El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli (‘Capaya’) se acogió al derecho al silencio, por tal motivo el fiscal general Carlos Baca suspendió la diligencia que debía realizarse en la Fiscalía, en Quito.

El exfuncionario debía rendir este viernes su declaración en torno a un presunto caso de lavado de activos. Esta es la segunda ocasión en que se suspende esta diligencia. El pasado lunes, el abogado Reinaldo Zambrano solicitó postergar la declaración de ‘Capaya’, ya que necesitaba conocer el caso de su cliente y establecer una estrategia de defensa, que consiste especialmente en un pedido de colaboración eficaz.

A través de un comunicado, Pareja Yannuzzelli indicó que no dará declaración mientras no se llegue a un acuerdo. El abogado añadió que el procedimiento dependerá de la técnica de defensa, por lo que analizará si se declara o no dentro del proceso. “Una vez que analicemos eso pasaremos al tema de la cooperación eficaz”, dijo, y añadió que por estrategia de defensa no se revelará ninguna información mientras no se tenga un convenio de cooperación por el cual su defendido se pueda beneficiar.

En esa línea, Zambrano advirtió que si en un lapso de dos semanas no se llega a firmar la cooperación, dará por entendido que no se dará ese acuerdo. Luego de que se declaró que Pareja se acogerá al silencio, se conoció que este, su abogado y el fiscal estarían reunidos para hablar sobre la cooperación eficaz que pide el procesado.

En declaraciones a la prensa, el fiscal Baca ratificó que aún no se suscribe ningún acuerdo. Adelantó que se mantendrán conversaciones, pero reiteró que la Fiscalía no aceptará condicionamientos. “La Fiscalía no va a aceptar condicionamientos de ninguna naturaleza. Vamos a cumplir estrictamente lo que dice la ley.

Si el señor Pareja Yanuzzelli entrega información verídica (…) se podrían conceder beneficios de cooperación eficaz”. El funcionario adelantó que hoy podría dar una respuesta, pero primero tiene que analizarlo, porque eso es una potestad de la Fiscalía analizar qué tan eficaz será la cooperación. “Nosotros no vamos a aceptar condicionamientos que tienen que ver con una resigación de la potestad investigativa y de la potestad acusatoria que tiene la Fiscalía”, reiteró. Baca Mancheno advirtió que la cooperación eficaz no es un “cheque en blanco” e impone obligaciones muy específicas al cooperador.

Una de ellas es que la información que entregue sea verídica, comprobada de manera eficaz y que permita el proceso de los delitos. Este proceso se efectúa después de que el exfuncionario arribara al Ecuador el fin de semana pasado, tras permanecer en los Estados Unidos en calidad de prófugo.

De acuerdo a información proporcionada por Fiscalía, el exministro es investigado por delito de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos. Fue sentenciado a 5 años de privación de libertad como autor de delito de cohecho. (I)

Fuente: Telégrafo