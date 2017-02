OTRO GIGANTE QUE CAE ANTE LOS DEL VALLE: El OLIMPIA de Repetto visitó al IDV y mira lo que le HICIERON los ECUATORIANOS con AZCONA incluido

En el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, el Independiente del Valle recibió al poderoso Olimpia de Paraguay en el estadio de Sangolquí.

El club Independiente del Valle logró imponerse a Olimpia de Paraguay, en el partido que ambos clubes disputaron en el estadio Rumiñahui, el cotejo no lució tan entretenido por el poco fútbol que mostraron ambos equipos.

El duelo se tornó muy pausado, el cuadro sangolquileño fue el que siempre propuso pero las constantes faltas del cuadro visitante terminaron por frustrar las llegadas del equipo de Alexis Mendoza.

El cuadro de Pablo Repetto mostró muy poco en ataque, no hubo casi llegadas de peligro por parte de los visitantes y hubo tres jugadores conocidos para el fútbol ecuatoriano en Olimpia, Azcona, Julián Benítez (ex LDU) y Fernando Giménez (ex Emelec).

Las acciones más peligrosas siempre las tuvo el equipo del Valle. Las llegadas de Gabriel Cortez y de Michael Estrada, fueron un constante dolor de cabeza para la retaguardia de Olimpia y luego del minuto 20, se volvieron cada vez más recurrentes.

Producto de la presión, Independiente consiguió un córner, el balón fue rechazado a medias por la gente de Olimpia, para que finalmente, con algo de fortuna, Juan Pablo Segovia lo coloque dentro de las redes.

Alineación Independiente: Adrián Bone; Christian Núñez, Juan Pablo Segovia, Fernando León y Luis Ayala; Dixon Arroyo, Mario Rizotto, Felipe Mejía (Anthony Landázuri), Efrén Mera (Janner Corozo) y Gabriel Cortéz; Michael Estrada (Jacson Pita).

Alineación Olimpia: Librado Azcona; César Benítez (Pablo Mouche), José Cañete, Saúl Salcedo y Richard Ortíz; Jorge Mendoza, Cristian Riveros, Jonathan Gonzáles (Rodi Ferreira) y Fernando Giménez; Julián Benítez y Sebastián Ferreira (Roque Santacruz).

Fuente: El Futbolero