Nebot y Bucaram se inclinan a favor de Lasso por la similitud de propuestas

En un extenso comunicado, Nebot dejó sentado su respaldo a Lasso y qué lo motivó. “Nuestra candidata (Viteri) ya no está, que eso no nos lleve a descalificar a los 2 candidatos en lo personal, eso no. Pero a calificar sus propuestas; eso sí. Si nuestra propuesta ya no está, analicemos cuál es la más cercana o la menos lejana, si ustedes quieren decirlo así. La del socialismo del siglo XXI nos aproxima cada día más al totalitarismo y a la miseria lacerante de Venezuela. La otra debe llevarnos obligatoriamente a la libertad y al progreso. Ante esa única alternativa, muchos de nosotros, yo incluido, ya escogimos: vamos a votar por Guillermo Lasso”.

El líder socialcristiano también instó a Lasso a adoptar varias de las propuestas sociales de Cynthia Viteri y a la ciudadanía a dar su voto al empresario guayaquileño.