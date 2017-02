Misión de observadores emite recomendaciones para el balotaje

Las misiones de observadores internacionales emitieron un informe preliminar al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el proceso del pasado 19 de febrero e hicieron recomendaciones para el balotaje (segunda vuelta) del 2 de abril. “A pesar de algunos inconvenientes, la misión observó progresos en la organización y administración de las elecciones y reconoce los esfuerzos realizados por los funcionarios del CNE, liderados por su presidente Juan Pablo Pozo”, indicó Leonel Fernández, líder de los 66 delegados de la misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA). A través de un informe de 4 páginas, Fernández destacó los mecanismos democráticos en la jornada como el voto en casa y de las personas privadas de la libertad (ppl) sin sentencia condenatoria; así como la asistencia a grupos prioritarios. Respecto a las denuncias sobre papeletas marcadas, el informe señala que fueron casos aislados. La Misión constató inconsistencias en la modernización del padrón electoral y la aparición de personas muertas en el mismo. Sin embargo dichas situaciones “no pueden considerarse una alteración deliberada del registro electoral”. Dentro de las recomendaciones de la MOE/OEA, está la capacitación a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para la segunda vuelta electoral. Fernández felicitó al CNE por mostrar los resultados en línea y con transparencia, e hizo un llamado a los candidatos para que actúen con responsabilidad y prudencia. A la ciudadanía le pidió bajar las tensiones, para que haya un ambiente de paz y de tranquilidad. Previamente, Alexander Vega, coordinador de la misión de observación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), entregó un informe, en donde destacó la transparencia de resultados y el funcionamiento del sistema. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) también entregó un informe, en donde, María Elena Wapenka, jefa de misión, destacó la normalidad en los lugares de votación. Audiencia pública de escrutinio Conforme al artículo 141 del Código de la Democracia, el CNE instaló ayer la “audiencia pública” de Escrutinio Nacional, aunque casi de inmediato fue suspendida debido a que aún no hay actas por conocer. En esta reunión, la vicepresidenta del CNE, Nubia Villacís, le reclamó a Pozo por anunciar en cadena nacional que había segunda viuelta electoral, debido a que todavía no se escrutan el 100% de actas. En esta audiencia pública, el CNE debía conocer las 24 actas preliminares de resultados del escrutinio a nivel de país, así como de la circunscripción del exterior. “Con esto conoceremos los resultados obtenidos por cada una de las provincias dentro de las dignidades nacionales”, detalló Fausto Holguín, secretario general del CNE. Luego de la aprobación de las actas, debe notificarse a las organizaciones políticas para que puedan hacer reclamos, especialmente por las inconsistencias numéricas. Holguín dijo que la única organización política que ha efectuado la impugnación es PAIS. Como se trata de una denuncia, dijo que el proceso irá a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). (I) ——————– Delegación del Guayas reinstaló los escrutinios Desde la mañana de ayer se reinstaló la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios desde la delegación provincial electoral de Guayas, donde se habían reportado incidentes por reclamos de actores políticos. Representantes del Partido Social Cristiano (PSC) y CREO expresaron sus molestias por la convocatoria de la delegación del CNE, pues había sido prevista para las 08:00 y la audiencia no se reinstaló hasta las 11:00. La actividad dentro del Salón de la Democracia empezó con el escrutinio de actas de asambleístas provinciales del Distrito 1 Guayas. Alianza PAIS asistió al lugar con los candidatos a asambleístas provinciales, entre ellos Sofía Espín, Michel Doumet, Julio César Quiñónez, Marcela Aguiñaga, Wendy Vera. Espín, de la Circunscripción 1 de Guayas, dijo que están peleando voto por voto. “Hay mesas donde tenemos 0 votos y no tiene igualdad con otras mesas. Estamos contentos porque en Guayas sacamos 10 asambleístas seguros y 2 en disputa”. Aseguró que ya se preparan para la segunda vuelta, “aquí lo que hemos visto es agresión del partido CREO, quienes han golpeado a militantes por tener una camiseta verde o a delegados del CNE”. Wendy Vera, asambleísta electa por la Circunscripción 2, se refirió a los personajes de televisión que se postularon pero no fueron escogidos por la ciudadanía. “Creo que discriminamos mucho a alguien por haber trabajado en televisión. Cada persona dentro de su ámbito tiene un nivel de preparación, su criterio, yo tengo el mío, soy músico y compositora. (I)

Fuente: El Telégrafo