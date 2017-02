Meme contra Shakira tras derrota del Barcelona ante el PSG

El Barcelona de España perdió de visita ante el Paris Saint Germain (PSG) en el partido de ida de la Champions League. Con 4-0 el marcador la victoria fue para el equipo francés, resultado que generó rápidamente un contundente meme y cientos de comentarios de los usuarios de las redes sociales burlándose al respecto.

La fotografía publicada hace unos meses en la cuenta oficial de Instagram de la barranquillera, se convirtió en viral cuando los internautas le dieron un sentido muy diferente al original , transformándolo en meme a propósito del resultado final del partido.

¿Predicción? ¿coincidencia?, no está muy claro, sin embargo, los usuarios no desperdiciaron la oportunidad y le jugaron una mala pasada a la pareja del defensa del Barcelona Gerard Piqué.

40 million views on the #Chantaje vid in only 10 days! Incredible, thank you all for making my day! Shak pic.twitter.com/SrtaWMPkbl

— Shakira (@shakira) 28 de noviembre de 2016