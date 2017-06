Maestros orenses exigen a Ministerio respeto laboral

(LRP).- Como una pérdida de tiempo calificó Gustavo Macas, presidente de la extinta Unión Nacional de Educadores-UNE- de El Oro, a la convocatoria que ha hecho el Ministerio de Educación, sobre el registro docente.

Esto con el fin de actualizar la información de todos aquellos maestros que cuentan con una partida del magisterio fiscal y se encuentran laborando o ejerciendo la docencia en una institución educativa o en otras entidades del Estado bajo cualquier figura.

Macas indicó que toda la documentación la tiene el Ministerio de Educación y ahora les están pidiendo desde el primer nombramiento cuando ingresaron al Magisterio, hasta la última acción de personal que entregaron los distritos en cada uno de sus sectores.

Señaló que como docente cumplirá con la disposición porque es requerida por la autoridad superior, pero presume que la documentación de cada uno de ellos se ha extraviado y ahora está apresurado el ministerio, solicitando toda la información.

Con el requerimiento Macas asegura que les aumentan otro trabajo, porque siempre deben entregar oficios en la dirección distrital o en el rectorado del plantel, según las actividades o labores que realizan en la institución.

Enfatizó que tienen un problema de tiempo que no lo disponen, el hecho de entregar la información deben sacar un espacio y en el distrito mínimo deberán esperar o regresar otro día, según el último dígito de la cédula, porque cada persona hasta actualizar sus datos, se demoraría cerca de dos horas.

“Ojalá estas sean una de las últimas órdenes, porque toda nuestra vida laboral la conocen los distritos y anteriormente la Dirección de Educación. No hace mucho entregamos una carpeta, hace dos años, donde nos pidieron una información sumaria que fue firmada por un notario y esta vez la sorpresa es que otra vez nos piden lo mismo y lo mismo”, aclaró el presidente.

Exigen respeto laboral

Para Jessica González, que cuenta con 18 años de servicio a la educación orense y es presidenta del Frente Popular de El Oro, la convocatoria al censo de los docentes, es un “hostigamiento de carácter laboral”. Dijo que a los maestros de contrato y nombramiento les exigen una serie aproximada de 15 documentos.

Entre la documentación requerida está el certificado bancario de que la cuenta está activa, y para ella, eso significa un egreso para el docente. Comentó que el costo es de 2,50 a 5 dólares, según la institución bancaria, y el gobierno por el lapso de 10 años no les ha incrementado el sueldo.

“Realmente esto no debe de suceder en el magisterio, tiene que pararse todo este hostigamiento laboral, porque no nos permite trabajar en el aula con tranquilidad. Tenemos que estar sacando documentos en la tarde y en la noche. Todo esto lo tienen registrado en el distrito y Ministerio de Educación, no lo hemos hecho una sola vez, sino permanentemente cada vez que nos piden la actualización de datos”.

González presume que hay “incapacidad, ineptitud” y que la información que han entregado la “han perdido”. “Si hay casos de que a una compañera de Pasaje le han perdido toda la documentación, y presumo que ha de ser porque no tienen los datos, no los tienen a tiempo entonces han tenido que volver a solicitar”, afirmó la presidenta.

Exigió respeto, que les permitan trabajar y planificar dentro del aula. Aseguró que esto no conlleva a mejorar la calidad de educación. Con todos los trámites que deben entregar, deben ingresar a las páginas web del ministerio, correos personales y a los cursos de actualización que son pocos y no es dictado a todos los maestros.

Fuente: Diario Correo