M. United superó al Real Madrid y al ‘Barça’ como el club más rico del mundo

El Manchester United superó al Real Madrid y al ‘Barça’ en el ‘ranking’ de clubes con más ingresos en la temporada 2014-2015 y se convirtió, 11 años después, en el equipo de fútbol más rico del mundo, según un informe publicado por la consultora Deloitte. El conjunto entrenado por el portugués José Mourinho, que marcha en sexta ubicación en la Premier League y que esta campaña disputa la Europa League, ingresó el curso pasado 515,3 millones de libras (USD 734,58 millones al cambio actual), un 32,62 % más que el año anterior. El United no lideraba esta clasificación desde el curso 2003-2004. Por su parte, el FC Barcelona y el Real Madrid, este último el club más rico del mundo durante los últimos 11 años, fueron relegados a la segunda y a la tercera ubicación, con ingresos de 463,8 millones de libras (USD 661,03 millones al cambio actual), respectivamente. El FC Barcelona, pese a que incrementó sus ingresos en un 10,6 %, mantuvo la segunda ubicación del año anterior, mientras que el Real Madrid, que también creció (+ 7,5%), cayó hasta el tercer lugar. Las tres entidades que copan los tres primeros lugares de la tabla superaron por primera vez la histórica barrera de los 600 millones de euros (USD 639,70 millones al cambio actual) en ingresos.”El Real Madrid y el FC Barcelona se han consolidado como líderes indiscutibles de La Liga y como referentes a escala mundial”, explicó Jordi Ferrer, socio de Travel, Hospitality & Leisure, de Deloitte. Una de las razones principales que explican “la brecha” con el resto de clubes “es la desigual distribución de los derechos de televisión, que se sitúa en un ratio aproximado de 5 a 1 entre el club que más ingresa por este concepto y el que menos”, añadió. El primero en la lista de la Football Money League, el Manchester United, con algunos de los futbolistas de más renombre de fútbol mundial en sus filas, como Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba -el jugador más caro del mundo-, podría ceder su privilegiada posición si no logra clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League. “El Manchester United ha tenido que esperar 11 años para recuperar su posición como el equipo que más ingresos genera en un año”, aseguró Dan Jones, del Sports Business Group de Deloitte. “En los últimos años, su capacidad para firmar acuerdos comerciales con un valor superior al alcanzable por sus rivales ha sido el factor fundamental para que el club haya ascendido hasta la primera plaza”, añadió. “La competencia con el FC Barcelona y el Real Madrid para mantener el primer lugar el año que viene será dura, dado que no participa en la UEFA Champions League y a la pérdida de valor de la libra ante el euro. Además, hay otros clubes que están alcanzando acuerdos comerciales similares a los del Manchester United”, explicó Jones. El Bayern de Munich, vigente campeón de la Bundesliga, es cuarto en la clasificación (ingresos de USD 631,082 millones), mientras que el Manchester City de ‘Pep’ Guardiola ocupa la quinta ubicación (USD 559,74 millones), impulsado por su clasificación para semifinales de la Champions el pasado curso.



Fuente: Diairio El Comercio