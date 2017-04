La OSCE alerta de irregularidades en el referéndum constitucional turco

Una misión de observadores internacionales pertenecientes a la OSCE y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha asegurado que el referéndum turco se llevó a cabo en condiciones no equitativas. Es una de las conclusiones presentadas un día después de los comicios por la directora del equipo, Tana de Zulueta, quien ha alertado de que la campaña estuvo condicionada por el sesgo mediático y que algunos votantes sufrieron obstáculos al acceder a las urnas.

“El referéndum se realizó en un terreno no equilibrado y los dos bandos de la campaña no gozaron de las mismas oportunidades”, ha asegurado de Zulueta en una rueda de prensa en Ankara. “Los votantes no recibieron información imparcial sobre los aspectos clave de la reforma, y organizaciones de la sociedad civil no pudieron participar. Bajo el estado de emergencia– que se prolongará tres meses más – libertades fundamentales esenciales en un proceso genuinamente democrático fueron cercenadas”.

La Oficina de Instituciones Democráticas de la OSCE desplegó una misión de once miembros, centrados en el día de las elecciones, y 24 observadores presentes a largo plazo, desde el inicio de la campaña electoral. “El marco de campaña fue restrictivo, y la campaña no equitativa debido a la participación activa del Presidente y varios dirigentes nacionales, así como muchos funcionarios públicos locales en la campaña del Sí”, ha enfatizado la jefa de los observadores.

“La OSCE observó la obstrucción de los esfuerzos de algunos partidos y organizaciones de la sociedad civil para apoyar la campaña del No, sí como la malversación de recursos administrativos. La retórica de campaña fue empañada por un número de altos funcionarios equiparando a los partidarios del No con simpatizantes del terrorismo”, ha alertado. “En numerosos casos, los partidarios del No sufrieron, en sus eventos, intervenciones policiales y trifulcas violentas”.

“Estas violaciones”, ha concluido la misión, “contravienen los compromisos con la OSCE, los estándares del Consejo de Europa y otras obligaciones internacionales respecto a la libertad e igualdad en la campaña”. Pero la OSCE no se ha quedado aquí, y ha criticado también que la ley dé preferencia de acceso a los medios al partido gobernante, partidario del Sí, y al Presidente. Ha lamentado también que el socavamiento de la libertad de expresión ha “extendido la autocensura” durante la campaña.

Sobre la jornada de votación, Tana de Zulueta ha explicado que el procedimiento fue gestionado “de forma eficiente” en “el número limitado de colegios electorales visitados por los observadores internacionales”. Aun así, ha resaltado impedimentos a observadores de la sociedad civil, ha explicado que algunos observadores fueron impedidos de actuar durante la apertura y el cierre de los colegios, y ha lamentado la fuerte presencia policial en las escuelas, en ocasiones identificando a quienes acudían. Por último, ha recordado que algunos ciudadanos, en el sureste, no pudieron votar tras ser desplazados de sus hogares por la guerra.

Una de las polémicas del referéndum fue la decisión del Consejo Supremo Electoral (YSK) de validar, durante la jornada de votación, sobres sin el preceptivo sello y papeletas marcadas con un tampón distinto al oficial. La OSCE cree que estas instrucciones “cambiaron significativamente el criterio de validez del voto, quebrantando una salvaguarda importante y contradiciendo la ley”. No obstante, la OSCE evitó hablar de un posible fraude, como denuncia la oposición.