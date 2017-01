La ‘Mini-Tri’ cayó 1-0 ante Brasil en Riobamba en el Sudamericano Sub 20

La Selección ecuatoriana de Fútbol Sub 20, no tuvo un buen desempeño en su debut en el Sudamericano de la categoría y cayó por la mínima diferencia ante el favorito Brasil. El conjunto dirigido por el entrenador Javier Rodríguez no mostró solidez en el estadio Olímpico de Riobamba que lució lleno en el segundo cotejo del Grupo A y además, actuó con 10 hombres desde el minuto 46 por la expulsión de William Vargas quien fue amonestado con doble cartulina amarilla. El solitario gol de Felipe Vizeu (52′) permitió a la escuadra carioca ganar el cotejo y sumar tres puntos que lo colocan como líder del Grupo A del torneo. A primera hora, Colombia y Paraguay empataron 1-1 y son los escoltas del conjunto brasileño. Desde el inicio del partido, fue el conjunto ecuatoriano el que dominó las acciones dentro del campo de juego. En la primera jugada ofensiva del cotejo, Joao Rojas intentó ingresar al área, pero la zaga carioca desvió el balón al córner. En la siguiente jugada, Washington Corozo envió el centro para Jordy Caicedo quien recibió el balón dentro del área, y remató de zurda, pero balón salió desviado. La respuesta del conjunto brasileño llegó al 5 con un tiro libre recostado por derecha. Douglas Luiz remató al arco, pero el golero José Gabriel Cevallos estuvo atento para desviar el esférico sobre el horizontal. Cinco minutos después, el combinado tricolor respondió con una llegada en profundidad de Jordy Caicedo, pero el delantero estuvo en ‘offside’. Para el 13, se produjo la primera acción en ataque para Ecuador después de una infracción sobre Joao Rojas. Bryan Cabezas cobró un tiro libre desde la derecha, pero no pudo definir. El conjunto carioca respondió al 23 con un rápido contragolpe por la banda izquierda. Richarlison recibió el balón sobre ese sector del campo de juego tras un pase en profundidad desde el medio campo. El brasileño llegó hasta la línea de meta y habilitó a Felipe Vizeu quien, desde el punto penal, remató sobre el horizontal del arco de José Gabriel Cevallos y despilfarró así una clara oportunidad de abrir el marcador en el estadio Olímpico de Riobamba. En la siguiente jugada, el conjunto ecuatoriano llegó hasta el área rival con Bryan Cabezas, pero el jugador tricolor estuvo en fuera de juego. Cuatro minutos después Ecuador llegó nuevamente al área carioca con Pervis Estupiñán quien se escapó por la izquierda y habilitó a Jordy Caicedo quien remató desviado. Al 31, el combinado tricolor no pudo concretar una clara acción de gol. Joao Rojas se escapó por la banda izquierda, y envió el centro para Bryan Cabezas que llegó por el otro sector, y ante un mal despeje de la zaga brasileña intentó rematar, pero el balón salió desviado sobre el horizontal. Tres minutos más tarde, Ecuador insistió en el ataque con Joao Rojas pero su remate fue atajado por el golero Caique.



Para el segundo tiempo, en la primera incursión de Richarlison en el área ecuatoriana, fue derribado por William Vargas. El árbitro Jonathan Fuentes exhibió la segunda cartulina amarilla al futbolista tricolor, y desde ese minuto, el conjunto tricolor jugó con 10 hombres en el campo de juego. A raíz de esa acción, se cobró un tiro libre para los visitantes recostado por la izquierda pero la zaga tricolor desvió el esférico. En la siguiente jugada, Ecuador respondió con Pervis Estupiñán y fue derribado por Lyanco. Esto derivó en una gresca, que culminó con cartulinas amarillas para los dos futbolistas protagonistas de esa vehemente jugada. Sin embargo, al 51 la ‘Canarinha’ ensayó una jugada a tres toques. Lyanco desde el sector derecho del medio campo, habilitó a Richarlison quien recibió el balón sobre la banda izquierda y habilitó a Felipe Vizeu quien, con un toque sutil, venció al golero José Gabriel Cevallos para anotar el primer gol del partido. Ecuador intentó responder al 71 con Jordan Sierra quien recibió el balón desde el medio campo y remató al arco pero el balón salió desviado. Pero Brasil replicó en la siguiente jugada con Felipe Vizeu que no pudo definir ante el golero ecuatoriano, al rematar desviado. Para el 84 Ecuador ensayó un tibio ataque con Joao Rojas quien ensayó un remate de media distancia que fue atajado por el golero Caique. Cuando transcurría el minuto 90+1, Brasil ensayó un contragolpe de cinco contra uno. Lucas Paquetá habilitó a Giovanny quien ingresó al área y remató al arco, pero el golero José Gabriel Cevallos estuvo atento para atajar el remate del brasileño. En la siguiente fecha, a jugarse el viernes 20 de enero, Brasil recibirá a Chile desde las 17:00 (hora local), mientras que el conjunto ecuatoriano se enfrentará desde las 19:15 (hora local) a su similar de Colombia en el estadio Olímpico de Riobamba. El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad uruguaya Jonathan Fuentes. Alineación de Ecuador Sub 20: José Gabriel Cevallos en el arco; William Vargas, Joel Quintero, Luis Segovia y Pervis Estupiñán en la defensa; Joao Rojas, Juan Nazareno, Renny Jaramillo y Bryan Cabezas (Wilter Ayoví) en el medio campo; Washington Corozo (Herlin Lino) y Jordy Caicedo (Jordan Sierra) en la delantera. DT: Javier Rodríguez. Alineación de Brasil Sub 20: Caique en el arco; Dodó, Lyanco, Léo Santos y Guilherme Arana (Rogerio) en la defensa; Caio Henrique, Douglas Luiz y Lucas Paquetá en el medio campo; David Neres, Felipe Vizeu y Richarlison (Giovanny) en la delantera. DT: Rogerio Micale.



Fuente: Diario Comercio