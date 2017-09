La Construcción de la Impunidad

El correísmo se jacta de haber hecho leyes que combaten la corrupción y transparentan el uso de recursos públicos, pero solo basta con leer dos leyes, el Código Orgánico Integral Penal COIP, la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública LOSNCP, y las últimas mal llamadas enmiendas a la Constitución (CRE) de diciembre del 2015 para darse cuenta que éstas constituyen la columna vertebral de este monstruo llamado impunidad.

Cuando promulgaron el COIP en el 2014, los legisladores de A.P. blindaron a sus “compañeros” en demás funciones públicas, y por ello legislaron que suscribir contratos a dedo (pues así son casi todos los contratos correístas) ya no constituiría la figura de peculado que es imprescriptible y cuya pena en el COIP es de 10 a 13 años, sino de tráfico de influencias que prescribe en solo 5 años (art. 278). Para quienes desconocen derecho, el art. 278 del COIP establece que se configura cohecho cuando los servidores públicos, en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros (un tío, por ejemplo) se apropien o dispongan arbitrariamente de dinero, bienes o documentos. En este sentido, J.G. afirma que quien haya utilizado su nombre para beneficiarse deberá responder a la justicia, pero debemos recordarle que el mismo COIP establece que dicha pena por cohecho se aplicará también a la persona que preste su nombre para beneficio propio o de un tercero (un tío, por ejemplo). ¿O acaso es que Odebretch le dio al tío más de 14 millones de dólares en agradecimiento por que su sobrino los sacó a patadas del Ecuador? Si el tío recibe coimas y en virtud a esto el gobierno le seguía adjudicando obras millonarias, allí está el nexo causal del delito, del que J.G. dice no conocer. Además, en virtud de mal habido “espíritu de cuerpo”, a J.G. solo se lo quiere vincular con la figura de Asociación Ilícita (A.I.) que se configura cuando personas se asocian para cometer delitos cuyas penas son de menos de 5 años; Es más, se le quiere procesar ni siquiera por autor, sino por ser facilitador de esta A.I; es decir, por ser solo cómplice (art. 43 COIP para quienes se les aplica solo el 1/3 de la pena sancionada para los autores). Eso es aberrante pues los delitos para los que las personas implicadas se asociaron fueron los que caen bajo la figura de delito de Delincuencia Organizada (de esto no se le acusa) y cuya sanción es de 7 a 10 años! Entiéndase que Delincuencia Organizada se configura cuando se planifica actividades para cometer uno o varios delitos penados con más de 5 años (como son los innumerables casos de corrupción en las áreas estratégicas como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito).

Fuente: Diario Correo