La Construcción de la Impunidad

Pero claro, es obvio que el Fiscal General -ex asesor de Correa- por presión social, solo involucre a J.G. en Asociación Ilícita, pues éste no es un delito para iniciar en la Asamblea un juicio político al Vicepresidente, como sí lo son la concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito (art. 129 CRE). Si a esto le sumamos que la defensa de J.G. pediría la suspensión provisional de la pena por reunir sus requisitos tales como: haber delinquido y ser sentenciado por primera vez y cuya sentencia no pase los 5 años (tal como lo es para el delito de A.I.), tenga la plena seguridad que él no va a pasar ni un minuto en la cárcel ¡Viva la impunidad! Habiendo los dineros, producto de esta corrupción, ingresado al sistema financiero nacional, sus involucrados deberían ser sancionados por lavado de activos (con pena de 10 a 13 años). Y para ponerle cerecita al pastel, los asambleístas cerraron el blindaje al insertar en el art. 582 del COIP que, previo al ejercicio de una acción penal, para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un requisito de procebilidad que exista un informe previo emitido por el Contralor (Polit) sobre indicios de responsabilidad penal. Claro, dicho informe nunca iba a ser pasado por un Contralor acusado de concusión (exigir dinero abusando de su cargo) ¡cuyo cargo, irónicamente, es velar por el buen uso de los fondos públicos!

Por último, a través de la LOSNCP se armó, desde el 2008, el andamiaje de corrupción e impunidad. En ella, se crea la figura de “Giro de Negocio” que permite incrementar el monto del contrato “al andar” ¡Por eso, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas se inició con contrato de 180 millones y terminó con más de 2,200 millones! Además, ésta pues elimina los informes previos del Contralor y Procurador que versan respectivamente sobre la conveniencia y legalidad de la negociación para preservar los intereses nacionales. Además, en su art. 15, estipula que la SERCOP (máximo organismo del sistema de contratación pública y cuyo máximo representante era nombrado por Correa) tan solo informará al Contralor cuando ésta “conozca” infracciones a la LOSNCP; y en su art. 102 reformado permite a la SERCOP la facultad unilateral de suspender un proceso de contratación pública cuando a su criterio se haya incumplido parámetros. Esto es inconstitucional y contradice el art. 212 de la Constitución (es por eso que, en diciembre 2015, vía enmienda, se derogó el “control de gestión” de la C.G.E. para que la Constitución se adecue a la ley ¡lo cual es una aberración jurídica! Por esta misma enmienda es que los asambleístas de AP, bajo el amparo de “prohibición de control de gestión”, cuestionan la investigación del contralor subrogante sobre la verdadera deuda que heredamos de Correa. Estos 3 pilares legales son la columna vertebral de la más grande red de corrupción e impunidad en la historia de este país..