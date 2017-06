Independencia de El Oro

“Exigirlo no es ser regionalista, sino defender lo que por justicia nos pertenece”. Con la Zonificación en la década Correísta, nuestra Provincia de manera indiscutible perdió su autonomía en lo que respecta a la administración del área pública, toda vez que la misma fue destinada a Loja, ciudad desde la que probablemente se ha venido manejando todo lo relacionado a trámites de las diferentes instituciones que en otras oportunidades se los realizaba en El Oro, presumiéndose de la misma manera que de ésta se efectúan adjudicaciones de contratos, adquisiciones, y designaciones de empleados y funcionarios, etc. Con tantos desplazamientos de Orenses hacia dicha ciudad, no por turismo sino a realizar trámites, no cabe la menor duda que hemos venido pagando las consecuencias. De ello y pese a los reclamos de la ciudadanía, prensa hablada, escrita y unidades clasistas, no hubo quien se conduela del cansancio físico, peligros y gastos económicos que conllevan estos largos viajes.

La zonificación en mención nos ha dado lugar a pensar, que los gobernantes de turno nos han tenido como verdaderos giles, primeramente nos despojaron de PREDESUR, luego llegan los de mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes, y estos disponen que el Oro sea administrado desde la Provincia de Loja V posteriormente concesionan Portuaria.

Ha llegado la hora en que nos vanagloriemos, que en la Asamblea Nacional, tenemos a tres ex prefectos, cada uno de ellos con amplísima y extraordinaria trayectoria en el desarrollo de Machala y la Provincia ya dos brillantes mujeres. Asambleístas de los que estamos completamente seguros, no han de olvidar, que sus compromisos no son con sus tiendas políticas, sino con los sagrados intereses de su representada que es la Provincia de El Oro y sin doblegarse ante nadie, exigir de manera inmediata su Independencia Administrativa.

Con toda seguridad nuestros representantes lograrán alcanzar uno de los grandes anhelos de los Orenses, que es el restablecimiento de la administración del sector público en El Oro. Conquista con la que sin duda alguna, de un vez por todas se pondrá fin, que por un pequeño trámite muchas personas tengan que realizar largos viajes, y en muchos de los casos ser humilladas por funcionarios que se creen la divina pomada.

El Oro como Provincia, tiene el pleno y legítimo derecho de gobernar su propia circunscripción territorial, partiendo esta desde la Junta Provincial Electoral, por cuanto cuenta con suficiente personal humano de alto grado de preparación profesional en todos sus niveles. De tal” manera que no precisa en ser administrado por nadie de otras latitudes de la Patria.

Fuente: Diario Correo