Historia de una ley

Milton Álava Ormaza

Por supuesto que existe una diferencia fundamental entre una ley expedida por una dictadura y una aprobada dentro de un régimen constitucional: en la primera depende, en último término, de la voluntad de la dictadura, unipersonal o corporativa; y, en el segundo, de varias instancias jurídicas. Pero la situación es parecida cuando dentro del régimen constitucional un partido político ejerce el control hegemónico del poder.

La Ley de Ejercicio Profesional de los Periodistas fue obra de la dictadura del General Guillermo Rodríguez Lara, como lo fue el Código del Trabajo de la del General Enríquez Gallo, pero ambos cuerpos jurídicos perduraron porque finalmente fueron aceptados por los actores interesados en su vigencia. A nuestro criterio, esta aceptación se debió a que, junto a la imposición implícita, fueron producto de un relativo consenso entre aquellos y la dictadura y porque quedó de manifiesto que no perseguían fines políticos circunstanciales.

La Ley de Ejercicio Profesional de los Periodistas puso término al periodismo empírico y dio paso al académico, pero reconociendo al primero sus derechos adquiridos y, por tanto, otorgando a este numeroso colectivo los derechos equivalentes. El proyecto original fue de iniciativa de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y hubiera sido sancionado básicamente con este texto si el General Rodríguez no acogía oportunamente las observaciones que le formularon la mayoría de los medios de comunicación y otros sectores de opinión.

Me cupo el honor de ser parte de este acuerdo, en mi calidad de subsecretario de gobierno, cargo al que accedí en esa coyuntura. Pero este resultado no se hubiera logrado de no haber sido por la intervención de un personaje inolvidable para mí: Carlos Pérez Perasso, propietario y director del diario El Universo, que asumió esta causa plenamente convencido de su justicia y necesidad. Era él un exponente singular del mundo empresarial: a su clara inteligencia unía un seguro espíritu progresista y una generosidad inmanente que inspiraba confianza y simpatía en los demás.

Con Carlos Pérez le dimos su versión definitiva a la ley, tanto en lo sustancial como en lo formal, la depuramos de sus concepciones unilaterales y la ampliamos y fortalecimos. Pero el General Rodríguez Lara sometió estos cambios al dictamen de su poderoso Procurador General del Estado: el ilustrado jurista y experimentado hombre público Gonzalo Karolys, quien finalmente los rubricó tras una ardorosa discusión y reajuste de términos.

Años después tuve la satisfacción de asistir a un acto de la UNP en Quito en reconocimiento al General Rodríguez por esta conquista clasista, que se mantenía intacta, aunque la historia de su total consecución ha permanecido inédita.

Fuente: Diario Correo