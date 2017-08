¿Guerra civil entre militantes de ap?

En este país es cotidiano un sinfín de injusticias y es visible el odio al prójimo (atracos en la calle con asesinato incluido, violencia intrafamiliar, chismes de farándula en la TV, reality shows que idiotizan al pueblo, etc.) ahora se suma un desliz con matices de novela mexicana entre los que apoyan al ex presidente Rafael Correa y los que dicen admirar al nuevo presidente Lenin Moreno. Desde que Alianza País (AP) llegó al gobierno hace más de diez años se han visto cambios buenos en el país especialmente en el área de infraestructura donde vemos lindas carretes, hospitales con menos muertos, escuelas con pizarras electrónicas y otros maquillajes… pero asimismo vemos una saturación en la burocracia, casos de corrupción muy mediatizados (aunque la prensa hace exageraciones para vender más), proyectos a medio terminar, etc. Después de todo el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones ¿o no?.

Aplaudo personalmente la buena intención del gobierno actual de intentar vender esos aparatos que mantiene el estado en su poder desde hace años, asimismo, como reducir los elevados salarios de los ejecutivos del jerárquico superior quienes no siempre ingresan a laborar mediante un concurso de méritos y oposición. Todo esto ha generado conflictos con el ex presidente Correa, quien desde Bélgica aun intenta mantener influencia en el país a través de sus allegados próximos como el vicepresidente Glas. Esto ya es como la Civil War que presenta Marvel Comics, en donde tenemos por un lado al Capitán América y por otro a Ironman, creo que esta analogía es la mejor forma de explicar lo que ocurre en Ecuador, o sea, vivimos toda una historieta novelesca en donde se pelean los amigos. Y parece que el señor vicepresidente es el menos favorito del cuento, un japonés en su lugar tal vez ya se hubiese aplicado el harakiri por tanto escándalo.

Aunque no es la primera vez que entre “amigos” (llámese también camaradas, compañeritos, yuntas, panas o llaves) se disgustan, pues recordemos aquel gran impase entre fundadores de AP en donde Correa y Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea Nacional) dejaron hasta de hablarse por Twitter hace siete años. No obstante, vemos cosas maquiavelistas en política ecuatoriana pues aquí también aquellas viejas enemistades parecen haber hecho una tregua por intereses eclécticos, hoy ya no es raro ver a ciertos seguidores de Bucaram o de Nebot dialogando con el presidente Moreno, tampoco no es novedad ver a ex opositores Humberto Cholango y a Iván Espinel como burócratas bajo supervisión de Moreno; algunos le llaman “cuota política” más yo prefiero llamarle “divide y vencerás”. Con todo este rizoma de situaciones podríamos decir que en ciencias políticas no todo está dicho y aquel que fue enemigo mañana puede ser un aliado o viceversa.

En cuanto al vicepresidente Glas ¿qué más podríamos decir? los escándalos en torno a su persona son varios y aunque por el momento no se le pueda culpar de delitos directos con pruebas fidedignas, es notorio que alrededor de su persona ha habido problemas de corrupción. Sin embargo, es una lástima que Lenin Moreno y Jorge Glas como mandatarios de este país estén brindando todo un espectáculo, el otro día mientras me tomaba un café en Guayaquil con algunos sociólogos, economistas y psicólogos me preguntaban que cual era mi opinión sobre la disfunción familiar; sencillamente no es obligatorio ser antropólogo para brindar una opinión diferente, por lo que yo les respondí: “es complicado exigir excelencia y unión a la familia ecuatoriana, cuando en este país los primeros mandatarios (presidente y vicepresidente) no pueden solucionar sus problemas comunicacionales”.