Frente de Transparencia revisa al CPCCS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está en el centro del debate político del país. Organizaciones políticas y sociales plantean al presidente Lenín Moreno una consulta popular, para tratar varios temas, entre ellos, la extinción de este organismo, nacido con la Constitución de Montecristi.

Para la oposición, esta entidad, que entre otras tareas designa a las autoridades de control, debe ser eliminada para desmontar el correísmo. Así lo señala, por ejemplo, la asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes. Otros sectores piden la renovación total del CPCCS. Actualmente el Consejo elabora el reglamento para la selección y designación de un nuevo Contralor y lleva adelante la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al respecto, el vocal del CPCCS, Juan Peña Aguirre invitó al Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Comisión Anticorrupción para conformar una veeduría a los concursos. Esta última organización ha cuestionado el rol del CPCCS. Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión, criticó la propuesta de Peña Aguirre.

“El Consejo ha dado bastantes muestras de que no ha hecho bien las cosas. De aceptar la invitación sería avalar 10 años de engaño a todo el Ecuador”. Recordó que la Comisión propuso una consulta popular para eliminarlo. Para Germán Rodas, miembro de la misma Comisión Anticorrupción, el CPCCS es un mamotreto institucional que no representa a la ciudadanía. “Durante una década no han hecho control social, por eso debe desaparecer.

Calificó como una “tomadura de pelo” la posibilidad de que la Comisión sea parte de la veeduría. “Eso debieron hacerlo antes y debieron tener una conducta de fiscalización”. Pero, Xavier Burbano, vocal del CPCCS, resaltó que cualquier persona -que cumpla con ciertos requisitos de ley- puede ser parte de las veedurías. “Si ellos no quieren participar es su postura. La participación es voluntaria y no es obligatoria”.

Frente de Transparencia alista informe sobre rol del CPCCS

El Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, integrado por 13 personas convocadas por el Mandatario y que fue creado -vía decreto- el pasado 5 de junio, alista -en un plazo de 7 a 10 días- un informe.

El texto, que será entregado a Lenín Moreno, detallará un diagnóstico, evaluación y recomendaciones frente a la lucha contra la corrupción, del sistema global del CPCCS, entre ellas la nominación de autoridades. La finalidad, según Xavier Zavala Egas, miembro del Frente, es revisar y analizar los aportes que el CPCCS hace a la lucha contra la corrupción. “¿Funciona, no funciona?; ¿en qué falla?, ¿qué se debe fortalecer?, ¿qué se debe mantener y qué se debe erradicar?.

Es una evaluación integral a las instituciones del Estado”. El Frente que se reunirá la próxima semana en Quito, también realizó el diagnóstico en otras entidades del Estado. Con el documento, el Presidente tendrá la facultad de acoger o no las recomendaciones. “Puede ser que provoque iniciativas de reformas de leyes ante la Asamblea; pueden ser procedimientos de reformas constitucionales parciales (etc). Son instrumentos que él deberá activar en su momento”. Además afirmó que la propuesta de Peña Aguirre no ha sido analizada.

“No nos ha llegado ninguna invitación. En mi opinión no sería prudente hacerlo, porque la labor del Frente no radica en avalar eventuales concursos de oposición y méritos”. (I)

Consejo inicia el proceso para elegir Contralor

El jueves pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizó el primer debate para la aprobación del reglamento -capítulo por capítulo- de la elección del nuevo Contralor General del Estado, en reemplazo de Carlos Pólit, prófugo de la justicia por su presunta implicación en el caso Odebrecht.

Aunque tendrá como base los anteriores reglamentos de designación de autoridades, los consejeros buscan ser más minuciosos en cuanto a los requisitos, méritos y declaración juramentada y más. Además se planteó un requisito para los postulantes: la prohibición de tener bienes y dinero en paraísos fiscales. Xavier Burbano, vocal del CPCCS, propuso en el nuevo reglamento ”mayor rigurosidad” en cuanto a la declaración juramentada para que “exista total transparencia”.

Juan Peña Aguirre, otro consejero, propuso la socialización del proyecto. Dijo que eso ya tiene resultados: el borrador del proyecto está subido en la página web del CPCCS. También se planteó que las observaciones que hacen los consejeros también sean subidas. Al momento se aprobó la realización de socializaciones con el sector educativo, que permitirá mejorar el proyecto.

El contralor subrogante, Pablo Celi, hace varios días, durante su intervención en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, indicó que no se postulará en dicho concurso. Los consejeros esperan que la presidenta del ente de participación ciudadana y control social, Raquel González, convoque a una nueva sesión en donde ya se aprobaría el citado reglamento. (I)

Fuente: El Telégrafo