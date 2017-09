FEF designó a Jorge Célico: Gustavo Quinteros se aferra al cargo

El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, encabezado por Carlos Villacís, cesó del cargo al entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros, aduciendo que no cumplió con el objetivo de clasificar al Mundial Rusia 2018 y luego de que éste se negara a aceptar el pedido de renuncia presentado por los dirigentes.

El síndico del ente rector del balompié local, Guillermo Saltos Guale, fue el encargado de dar a conocer el pronunciamiento del directorio, el cual fue realizado en la reunión desarrollada en Guayaquil.

El lugar del estratega argentino-boliviano será ocupado por el director de las selecciones juveniles, el ‘albiceleste Jorge Célico, quien dirigirá los dos restantantes juegos por eliminatorias ante Chile y Argentina en octubre próximo.

Ecuador se encuentra fuera de la zona de clasificación a la Copa del mundo con 20 puntos y con mínimas opciones de acceder a su cuarto Mundial.

En declaraciones a una emisora, Quinteros había declarado hoy: “La gente que me conoce sabe la respuesta. Yo nunca voy a renunciar a un proceso ni a un proyecto, aún tenemos posibilidades de clasificar. No me siento un cobarde para irme. Hay muchas chances para clasificar, ojalá todo el mundo piense de la misma forma”, dijo el técnico.