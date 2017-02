¿Fácil qué?: Un turbio e incomprensible tuit de Trump provoca una ola de memes en la Red

El mundo ya se ha acostumbrado a los tuits con los que el presidente de EE.UU. Donald Trump comenta, critica o alaba personas, países o hechos dentro y fuera de EE.UU. Hasta ahora sus mensajes en esta red social eran sencillos y claros. Pero este miércoles un nuevo tuit desde cuenta privada causó un quebradero de cabeza a millones de personas.

“¡Un aumento grande en el tráfico que viene a nuestro país desde ciertas áreas al tiempo que nuestro pueblo es mucho más vulnerable, mientras esperamos lo que debe ser EASY D (literalmente, ‘fácil D’)!”

Big increase in traffic into our country from certain areas, while our people are far more vulnerable, as we wait for what should be EASY D!

