¿Extrañas parejas?

Muchas veces me pregunto cómo se lleva el amor con el tiempo. En realidad el amor no sabe de años. Al investigar el tema encontré impactantes diferencias de edad entre los famosos. Los casos más actuales son el de Emmanuel Macron, presidente de Francia, casado con Brigitte Tronieux (24 años mayor que él), Melania esposa de Donald Trump (24 años más joven que él).

Oona O’Neill tenía apenas 18 años cuando Charlie Chaplin (54 años) se casó con ella, tuvieron ocho hijos, fueron muy felices. Entre Jean Paul Belmondo y su esposa hay 34 años de diferencia, entre Woodie Allen y Soon Previn, 35; entre Sharon Stone y Martin Mica, 30; entre Richard Gere y Alejandra, 33; entre Céline Dion y René Angelil había 26; entre Mike Jagger y Melania Hamrick, 43; entre el rockero Johnny Hallyday y Laeticia, 32 (es la pareja más unida y famosa de Francia); entre Hugh Haffner y su mujer, 60 años; entre Rod Stewart y Penny Lancaster, 27; entre Madonna y Kevin Sampaio, 38.

No creo que se deban buscar explicaciones pues el amor no sabe de razones, enamorase en muchos casos es asumir un desafío. El amor puede borrar diferencias raciales o religiosas; Catherine Zeta Jones hablando de su esposo, Mike Douglas, dijo: “Es inteligente, tiene un gran sentido del humor, la edad que puede tener nunca fue problema”. Maurois decía que las parejas que duran más son las que saben o pueden perdonarse sus mutuas imperfecciones. Lo de cero tolerancia acaba con los matrimonios. El amor se construye cada día.

Me incomodan mucho más los matrimonios que se arreglan por conveniencia, intereses económicos, posición social, A veces se califica como b uena boda la que une a dos personas de la nobleza o de aquel grupo exclusivo de la llamada jet set. Las revistas especializadas hablan de amores entre príncipes y princesas que no dejan de cautivar al gran público. España sigue con su rey y su reina, Blancanieves despierta de su largo sueño cuando la besa en la boca un apuesto caballero de sangre azul.

Las revistas tienen en portadas a Guillermo de Inglaterra y Kate Midddleton, su esposa. Una foto de ellos puede ser más impactante que la de Kim Jong-un y sus juguetes nucleares. Las celebridades exhiben su ropa de marca, sus pechos remodelados, todo siendo parte de un millonario negocio. Nunca me agradó la prensa rosa, menos aún la crónica roja, la que puede poner en portada una foto del papa, otra de una modelo sin ropa o de un cuerpo acribillado a cuchilladas. La foto de la pintora Georgia O’Keefe desnuda se subastó en la galería de Sotheby’s en Nueva York por $ 1’360.000 en el año 1919. Las infidelidades amorosas son siempre dolorosas, los divorcios o rupturas llegan a lastimar mucho a los involucrados, no concibo que se pueda hacer mofa de aquello. Cuando se estima que 8.500 niños mueren cada día a causa de la desnutrición, me parece que los chismes de las canastillas sociales son verdaderas afrentas. La madurez afectiva no siempre depende de la edad. Creo que Melania es más madura que Donald Trump.

Fuente: Diario Correo