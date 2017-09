El papa Francisco, sobre el cambio climático: “El hombre es un estúpido, un testarudo que no ve”

El máximo representante de la Iglesia católica y la ciencia parecen estar de acuerdo en algo: los efectos del cambio climático son evidentes y peligrosos y es imprescindible actuar correctamente para revertir la situación. “Quien niega el cambio climático tiene que ir a loscientíficos y preguntarles a ellos. Son claros y precisos”, declaró el papa Francisco con seriedad, en una rueda de prensa ofrecida en el avión en el que regresaba a Roma tras su visita a Colombia.

El pontífice citó el Antiguo Testamento para aludir a la actual situación y criticar la pasividad generalizada ante el avance del calentamiento global: “El hombre es un estúpido, es un testarudo que no ve. Es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. La máxima autoridad de la Iglesia católica se refirió a unas recientes imágenes del deshielo del Polo Norte y a un estudio universitario que “decía que tenemos solo tres años para ir para atrás y no sé si son tres años pero, si no volvemos para atrás, será el final“.

Desde la óptica del papa Francisco, todos los humanos tienen un grado de responsabilidad: “Cada persona tiene su responsabilidad, los políticos tienen las suyas“. El líder religioso insistió en que los efectos del cambio climático son claros y en que “los científicos señalan claramente cuál es el camino a seguir“.

Las declaraciones del papa llegan poco después de se hayan producido cuatro huracanes en el océano Atlántico, provocando la muerte de decenas de personas y gravísimos daños materiales. “Tenemos que tomarlo con seriedad. No podemos bromear sobre esto”, concluyó el pontífice.