Diego Forlán confirma que irá a Noche Amarilla

Falta poco para que sea la “Noche Amarilla” 2017 en el estadio Monumental Banco Pichincha. El evento será el día viernes 27 de enero, ahí se presentará a la plantilla de la presente temporada de Barcelona Sporting Club.

Una de las cosas que no se han terminado de definir es la ‘sorpresa’ de ese día; la semana pasada se reveló que era el delantero uruguayo Diego Forlán; resulta que el entrenador de Peñarol ha revelado que sí lo será.

A continuación, la publicación de hoy escrita por REFERÍ de Uruguay:

El técnico de Peñarol, Leonardo Ramos, fue claro: “Me consultaron por (Carlos) Bueno, creía y creo que no es el momento que esté con nosotros acá, por una elección de jugadores nomás”, dijo en el programa 100% Deporte de Sport 890

El entrenador aurinegro también admitió que en los últimos días habló con Diego Forlán sobre la posibilidad de que vuelva al equipo: “Seria un jugador importante, lo conozco desde hace un montón de años, he hablado con él hace un tiempo atrás y le vendría muy bien al equipo. Ya hemos tenido alguna conversación para ver sus expectativas pero no hay nada claro”.

Agregó que “no voy a comentar lo que hablamos, solo me dijo que el 27 tiene que estar en la noche amarilla de Barcelona. Hablamos de cómo se sentía, cómo estaba y veremos como sigue la historia. No creo que no haya ningún técnico en el mundo que no lo quisiera y a un jugador como él hay que cuidarlo y crear expectativa sería irresponsable de mi parte”.

Ramos adelantó que el lateral izquierdo de Cerro Lucas Hernández y el zaguero brasileño Ronaldo Conceicao son los futbolistas que pretende. Con ellos dos y Cristian Rodríguez, cerraría el período de pases.

Por último, el entrenador manifestó que el plantel “ha hecho una pretemporada fuertísima y verán a otro Peñarol”.

Fuente: Hincha Amarillo