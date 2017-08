Diálogo incoherente

Al observar los acontecimientos que están dándose en el Gobierno de la Revolución Ciudadana en estos últimos meses, el ciudadano común se pregunta cómo normalmente debería proyectarse el gran dialogo que preconiza el Presidente Lenin Moreno, del cual no hemos dudado de su ecuanimidad y buen juicio, más resulta incoherente que este dialogo de consenso de paz de armonía y de buena voluntad no tenga sus raíces primero internamente y además con quienes y por quienes llego al poder, pues resulta no comprensible la actitud de un Estadista en el ejercicio del poder, con una gran dosis de responsabilidad y con una carga ideológica que entendemos está totalmente cimentada.

Está bien y aplaudimos que se combata a la corrupción en todas sus formas, que se aplique los principios, la Constitución y leyes de la Republica en todos los delitos tipificados como corrupción, cohecho asociación ilícita, sobornos, lavado de activos que se den hoy, que se dieron ayer y que aspiramos no se den mañana, para estos no debe haber perdón ni olvido, sea quien sea, provenga de donde provenga esto si debe actuarse dentro del debido proceso ya que este es un principio que no podemos soslayarlo bajo ningún concepto, caso contrario estamos cayendo en un juego que daña la imagen del país y consecuentemente de sus gobernantes, e Instituciones y volveremos hacer la famosa banana republic, que nos hizo tanto daño en el pasado.

Es imperioso conocer que es lo que está pasando al interior del Gobierno, es acaso cierto que se está entregando las Hidroeléctricas al bucaramato, o pactando con ellos, es preciso recordar que fue un hecho inédito en el país, o es que tenemos tal fragilidad en nuestra memoria los acontecimientos, bochornosos que sacudieron al país en todos los órdenes de la moral y total falta de principios y valores con los que actuaron en aquel entonces.

Es preciso rectificar rumbos o caso contrario estamos retrocediendo al viejo país donde prevalecía, la huelga el chantaje, el paro, la manipulación y donde no se requería ningún requisito para ingresar a las Universidades esto es el libre ingreso, no podemos soslayar que también campeaba la corrupción en todos los órdenes y que muchos se jactaban de ser corruptos.

Señor Presidente es hora de hacer profundas reflexiones en beneficio de nuestro querido Ecuador, no permitamos manipulación y engaño, todos queremos un Ecuador con visión y misión de futuro, que rompa paradigmas en lo que por principio y derecho nos corresponde ser un país mega diverso, pluri cultural, con infinitos y excelentes recursos y oportunidades, que debemos cada día aprovecharlas para beneficio de los 16 millones de ecuatorianos; trabajemos unidos por un presente con futuro.

John F. Kennedy decía:

“No te preguntes que puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tu por tu país”

Fuente: Diario Correo