Del colegio 9 de Octubre Presuntas irregularidades en Bachillerato Internacional

Indignados se encuentran los padres de familia de 52 estudiantes del área de Bachillerato Internacional del colegio 9 de Octubre, por una serie de presuntas irregularidades que están perjudicando su proceso académico.

Los posibles perjudicados indicaron que ilegalmente y sin mayores explicaciones por parte de las autoridades del plantel, destituyeron al coordinador del BI. Franklin Vargas, siendo luego designada por la Dirección Distrital de Educación Machala, Dayse Torres Torres como la nueva coordinadora.

Aducen que los estudiantes no reciben el apoyo de las autoridades para cubrir las necesidades básicas del BI, pues desde hace varios meses llevan solicitando el arreglo del proyector, la entrega de implementos químicos para las prácticas en el laboratorio de química que actualmente no utilizan porque permanece cerrado, cambio de extintor que lleva caducado dos años, recibiendo aparentemente como respuesta de la rectora Gladys Arauz Feijóo que no hay dinero para gestionar estos requerimientos.

Además denuncian presuntos actos de corrupción de un funcionario público que recibiría un porcentaje por la ganancia de venta de libros a los estudiantes del plantel.

Sobre esto, en un audio la rectora Gladys Arauz revela que en el 2016, un señor habría visitado la institución argumentando por orden de Lenin Guevara de la presidencia de la República y que solicitaba la apertura para comercializar unos libros, presuntamente a cambio de una ganancia para arreglar los proyectores, la construcción de un cine y otros proyectos a beneficio de los estudiantes.

“Eso no es ilegal, lo hacemos en vista que carecemos de recursos económicos”, se escucha en la grabación.

Los padres de familia enviaron al presidente de la República, Rafael Correa, Asamblea Nacional y Ministerio de Educación, un informe para que se proceda a una investigación al interior del plantel, por cuanto tienen conocimiento de otras irregularidades: cobro de estudiantes de agronomía para pagar la limpieza de la institución (10-20 dólares); cobro a proveedores de bares escolares para ingresar sus productos; construcción de un bar escolar sobre la cisterna que abastece de líquido vital al resto de locales de la institución, para presuntamente adjudicárselo a un familiar.

Nubia Calle, declaró que efectivamente han enviado escritos a autoridades locales y nacionales, para que proceda a realizar la investigación sobre los problemas que están ocurriendo en el 9 de Octubre, pues asegura que los derechos de los estudiantes son vulnerados, son obligados a recoger basura, a comprar libros, además que la nueva coordinadora no está preparada para atender el área de Bachillerato Internacional.

“El año pasado los estudiantes del BI obtuvieron 15 diplomas, este año 15 más, somos el único colegio que consiguió estos reconocimientos y fue gracias a Franklin Vargas y su grupo de trabajo”, determinó.

Restitución del coordinador

Los padres de familia también enviaron un oficio al Director Distrital de Educación Machala y a la Rectora del Colegio 9 de Octubre, para conocer los motivos de la destitución del coordinador del Bachillerato Internacional, Franklin Vargas, quien según los padres de familia, siempre demostró entrega, responsabilidad, eficiencia y calidad humana hacia los maestros, estudiantes y padres de familia, por lo cual no existirían argumentos para su destitución, además de no ser procedente el cambio de actividades de manera repentina, sin comunicación previa y a pocos meses de culminar el año lectivo.

Por ello, exigen a la Dirección Distrital de Educación Machala, revea esta decisión, por considerarla injusta.

Existe un documento, en el cual la coordinadora del BI, Ibeth del Rocío Paredes Bahamonde, detalla a los padres de familia, que la remoción se dio por que durante el periodo que Franklin Vargas ha estado en el cargo (desde el 2009), solo logró obtener cuatro diplomas internacionales, argumento que fue desmentido por los representantes de los alumnos, puesto que en promociones anteriores obtuvieron 15 diplomas y en este periodo se logrará ganar 20 reconocimientos más.

Denuncia

De igual manera, enviaron un oficio a la Dirección Distrital de Educación Machala, para informar al titular, el presunto abuso y atropello que están sufriendo los estudiantes del Bachillerato Internacional por parte de la rectora y el inspector general, quienes aparentemente ponen trabas y obstáculos al desarrollo académico de sus hijos.

Por ejemplo, un estudiante del BI, por publicar un mensaje en la red social Facebook, haciendo alusión a abusos de las autoridades y corrupción, fue suspendido 15 días (del 30 de enero al 17 de febrero), con derecho a la educación.

Son difamaciones

Por su parte, Gladys Arauz Feijóo, rectora del colegio 9 de Octubre, especifica que las presuntas irregularidades que estarían ocurriendo al interior del plantel, son falsas y carecen de fundamento.

Dijo que con fecha 14 de diciembre del 2016, Dayse Torres Torres ingresó a laborar como coordinadora del Bachillerato Internacional, tras recibir ellos un oficio del Ministerio de Educación y firmado por el director distrital Machala, Richard Matamoros Suárez.

La autoridad educativa explicó que la remoción de Franklin Vargas se dio por cuanto durante su administración, cada promoción obtenía de uno a dos diplomas, cuando el mínimo es 18 por promoción, por ello, se designó a la nueva coordinadora, quien cuenta con los suficientes conocimientos para desarrollar proyectos que permitan mejorar el nivel académico de los estudiantes del BI.

“En el 2015 cuando me posesioné logramos llegar a 10 diplomas, en el 2016 subimos a 15, porque creamos nuevas políticas de admisión, nuevos planes de mejoramiento, pero no hemos llegado al mínimo que son 18 diplomas por promoción”, explicó la rectora del centenario plantel.

Cobro de valores

Respecto a la probable venta de libros, la rectora relató que envió un mail a todos los docentes, detallando que está expresamente prohibido solicitar la compra de material académico a los estudiantes.

“Sin embargo, hubo ciertos docentes que pidieron la compra de libros, pero para potenciar los conocimientos de los estudiantes y según investigué la mayoría sacaron copias, ratificó que es totalmente falso que se obtengan ganancias por la venta de libros”, refirió.

Sobre el cobro a los estudiantes de producción agropecuaria para la limpieza de la institución, dijo que llamó a una sesión extraordinaria con los presidentes del primero y segundo año de BI, quienes negaron tal información, de igual manera, un grupo de docentes rechazaron tal acusación.

“Jamás se ha cobrado a los jóvenes por la limpieza, tenemos un acta que detalla que se van a tomar acciones legales o administrativas por estas calumnias”, indicó.

Suspensión estudiante

La suspensión de 15 días a un estudiante del segundo año de BI, testificó que ante las versiones publicadas en la red social Facebook, se solicitó al estudiante que se retracte, sin embargo, lejos de hacerlo, explicó ante la directora del Departamento de Consejería Estudiantil una serie de irregularidades como la clausura del laboratorio de química, abuso de autoridad, entre otros problemas. Información que carecía de fundamentos y pruebas, argumentó Gladys Arauz, por tal motivo, a pesar de volver a extenderle la oportunidad de disculparse, este se negó, procediendo a su suspensión por dos semanas, garantizando su educación.

Explicó que intentará mantener un diálogo pacífico con los padres de familia de los alumnos presuntamente afectados, para presentarle la documentación correspondiente.

“Les pido a los padres de familia que vengan al rectorado que tengo los documentos para disipar cualquier duda, pero que vengan con postura de respeto y no agresividad como lo han estado haciendo algunas personas”, refirió Gladys Aráuz.

Fuente: Diario Correo