Dallyana Passailaigue: ‘Los sujetos de protección de esta ley deben ser mujeres’

Dallyana Passailaigue (PSC) espera que las observaciones que presentó antes del primer debate del proyecto de Ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres sean acogidas en segundo debate. Le preocupa el corto tiempo para el trámite.

¿Por qué presentó un informe de minoría?

Porque si bien estoy de acuerdo con el espíritu de esta Ley, hay cosas que hacen falta, que he observado y no se han incluido.

¿Cuáles son esas cosas?

Que se incluya un capítulo específico para niñas. Una propuesta que he hecho junto a Plan Internacional, que también plantea Unicef y está de acuerdo el Ministerio de Educación, por ser ellas sujetos doblemente vulnerables con necesidad de atención especializada y prioritaria.

¿Por qué énfasis en la asignación presupuestaria?

El Estado debe tener la obligación y brindar la garantía de asignación presupuestaria, anclado en el Plan Nacional de Desarrollo… no se pueden transferir nuevas competencias a los gobiernos autónomos sin recursos.

¿Qué pasa con las medidas de protección?

Las medidas administrativas de protección deben ser concretas, eficaces, que puedan ser dictadas sin mayor trámite por las autoridades, las medidas que están no son claras ni efectivas.

¿Otra observación al proyecto del Ejecutivo?

Que se establezca la corresponsabilidad entre el Estado, sociedad y familia como eje de esta Ley.

¿En qué quedan sus propuestas luego del primer debate?

Del primer debate al segundo debate hay solo una semana y media para incorporar no solamente mis observaciones, sino las de las catorce instituciones que estamos recibiendo en la Comisión. Desde mi punto de vista, defender a las mujeres y sus derechos no da un premio al más rápido, esta es una lucha a prueba de resistencia, seriedad, compromiso… No creo que la inmediatez ni el simbolismo de una fecha deberían sacrificar el buen trabajo y mucho menos el resultado de una ley que está construida para salvar vidas.

¿Tiene algún cuestionamiento al tema de ‘género’?

No es un tema que me haya incomodado, pero en mis primeras observaciones estuvo que los sujetos de protección de esta ley deben ser únicamente mujeres en todo su ciclo de vida… otras identidades de género que también son víctimas de violencia, esa violencia tiene otra naturaleza, otro origen. (I)

