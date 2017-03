Cuatro casas colapsaron por la época invernal

El fuerte invierno que se presenta en el país contribuyó al colapso de cuatro viviendas, este fin de semana, en Quito. De ellas, dos son de interés patrimonial. Christian Rivera, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Pichincha, indicó que la caída de esas casas no solo se debe a las intensas lluvias sino también a la falta de mantenimiento. Los problemas se suscitaron en Chimbacalle (sur), San Roque, La Libertad y en la calle García Moreno y Esmeraldas (centro histórico). No se registraron personas heridas. En total, seis familias permanecen en hogares acogientes. “La lluvia solo es un factor y no la causa; el problema es que no les dan mantenimiento a las viviendas”, dijo Rivera, quien afirmó que por ello las estructuras se debilitan y colapsan. “La mayoría de casas ya fueron sancionadas por el Municipio y no tuvieron permisos de construcción. Por ello se exhorta a que se les dé mantenimiento, pero muchas personas hacen caso omiso”. Indicó que se realizan inspecciones periódicas para conocer el estado de las estructuras. Sin embargo alertó que investigan desde noviembre a 19 viviendas patrimoniales que tienen un deterioro severo por descuido de sus dueños. Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO También indicó que un árbol (acacia negra) se desplomó, y que estos ceden cuando se podan de manera antitécnica y se vuelcan a las vías. Desde noviembre, según Rivera, han caído 25 árboles. A estos percances se sumaron derrumbes en vías (sector de El Trébol y en la avenida Simón Bolívar), además de la caída de un muro de contención en una mecánica en La Argelia (sur). Tatiana Merino, pronosticadora del Inamhi, alertó que las lluvias se mantendrán para las próximas 72 horas en el callejón interandino y en la región amazónica. Indicó que esto se debe a la circulación del viento y al constante ingreso de humedad desde la cuenca brasileña. La temperatura en Quito más baja fue de 8,7 grados el 4 de marzo. (I)

Fuente:El telégrafo