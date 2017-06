Crónicas: El suicidio de un amigo

Antrop. Daniel X. Calva Nagua, Prof.

Cuando yo era un fiel creyente de la fe católica, mis profesores de catecismo y confirmación me decían que: “solo Dios puede quitar la vida a los hombres y que aquel que decida terminar con su existencia, no entraría al reino de los cielos”. ¿Pero que lleva a un ser humano a acabar con su vida? Esa pregunta se la hizo hace más de un siglo el sociólogo Emilio Durkheim, y desde allí muchos libros/artículos científicos han sido publicados. Sin embargo, en este momento no quiero enfocarme únicamente en las teorías de Durkheim, Freud, Lacan, Foucault, etc… creo que es mejor tratar sobre un caso que conozco de primera mano.

John era un muchacho como el resto o al menos así parecía, no obstante, todo cambio cuando él se enamoró de una compañera de secundaria; la obsesión perseguiría a John de por vida, al punto que ya nada parecía hacerle olvidar a su amor. Hay cosas del corazón que superan a la razón y esta no fue la excepción, aunque la vida pueda ser vista como una bendición, para muchos la falta de una persona les ha llevado a terminar con su vida. Antes de que mi amigo tome esa fatal decisión, ya mostraba ciertos rasgos depresivos, sin embargo él sufría en silencio. Quien piense en quitarse la vida debe buscar ayuda y si no quiere un terapeuta, debe buscar a sus amigos… o alguna voz que le escuche.

Hay un pasaje en la novela ‘La sombra del viento’ de Carlos Ruiz Zafón, que dice: “Si me hubiera parado a pensarlo, hubiera comprendido que mi devoción por Clara no era más que una fuente de sufrimiento. Quizás por eso la adoraba más, por esa estupidez eterna de perseguir a los que nos hacen daño”. ¿Sera que el ser humano es masoquista por naturaleza? pues aunque Freud ya hablaba sobre una ‘pulsión de muerte’, quiero creer, que es el entorno lo que nos vuelve más o menos susceptibles ante ciertas situaciones, como las rupturas amorosas. Lamentablemente, no hay una explicación precisa al por qué un ser humano opta por terminar con todo.

En aquellos días que John aún estaba con nosotros, me supo manifestar que la vida le causaba un gran hastió, y que ya nada le llenaba como ser humano. Mi amigo tenía un vacío existencial muy fuerte, y por más que esté intentó refugiarse en la religión y luego en la ciencia, jamás encontró algo que le llene de verdad. Hoy a meses de su partida, aun le recordamos como una persona que no se metía en problemas ajenos, pero su familia aún está destrozada y no superan su partida. Nuestra sociedad juzga cruelmente a los suicidas, sobre todo cuando no se admite pasar misa dentro de la iglesia a quien acabo con su ser; es necesario que no solo de vez en cuando, pensemos en aquellos que sufren en silencio.

Fuente: Diario Correo