Ciudadanía podrá ver las actas de las elecciones en tiempo real

El Consejo Nacional Electoral (CNE) permitirá que la ciudadanía pueda ver en tiempo real las actas que serán escaneadas desde los recintos, el día de las elecciones. La página que se habilitará para la publicación de los resultados permitirá que los usuarios revisen el avance del conteo para todas las dignidades a escala nacional, por provincia, cantón y parroquia. Cualquier ciudadano podrá observar el acta de la mesa donde ejerció su voto, una vez que haya ingresado al sistema. Juan Pablo Pozo, titular del CNE, había explicado que esto incluirá todas las actas, incluso las inconsistentes. Estas, después de ser revisadas y corregidas por la Junta Provincial Electoral, también serán publicadas, explicó ayer, 9 de febrero, Marcelo Olvido, director nacional de Tecnologías, encargado del sistema informático. Pero para que los resultados de estas actas entren al conteo, deberán ser procesadas y haber superado filtros: el reconocimiento inteligente de caracteres, el proceso de digitación manual y el control de calidad. El sistema de escrutinios será ‘encerado’ (puesto en cero) el 19 de febrero a las 15:30, desde el centro de mando del CNE, en Quito, con la presencia de un notario público. Será sellado y se creará un administrador nacional, que tendrá acceso a toda la información que empiece a ingresar a partir de las 17:00, cuando se cierren las juntas receptoras del voto. Este usuario, el administrador nacional, será manejado por un funcionario de la Coordinación Nacional de Procesos Electorales, designado por la Presidencia del CNE. A su vez, este creará otros 25 usuarios para los administradores de los Centros de Procesamiento de Resultados (CPR), uno por cada provincia y otro para el exterior. Y ellos harán lo mismo para los funcionarios bajo su mando. Según Olivo, cada uno de estos usuarios podrá acceder solo a la parte del sistema que le compete y serán monitoreados por sus superiores y por los encargados de seguridad. Una vez que se complete este proceso, la autoridad electoral estará lista para empezar a recibir las actas de escrutinio digitalizadas e iniciar el conteo rápido y el procesamiento de los resultados definitivos. Ambas tareas se harán a la vez. Sin embargo, el conteo rápido, como su nombre lo indica, estará listo a las 20:00 para los resultados presidenciales y a las 22:00 para los de los legisladores, nacionales y provinciales. Mientras que los resultados finales se ofrecieron para ocho días después. Esto porque para los resultados definitivos se requiere la totalidad de las actas escrutadas, revisadas y corregidas por las juntas provinciales, que se instalarán a partir de las 21:00. La totalidad del sistema fue creado por técnicos del CNE, que patentará el software para reservar sus derechos. A las 17:00, cuando las mesas de votación cierren sus puertas, los miembros de cada junta empezarán el conteo manual de votos y llenarán las actas de escrutinio con los resultados, que serán guardados en un sobre y entregados a los coordinadores de cada recinto. En los 1 800 recintos de transmisión y procesamiento de actas, este coordinador llevará los sobres, con custodia militar, hasta el lugar del recinto en donde se escanearán los documentos, para enviarlos a los 25 CPR. Y las actas de los 1 652 recintos que no contarán con escáneres serán transportadas hasta el recinto más cercano que sí los tenga o directo al CPR. Pero no todos los centros de procesamiento estarán en las delegaciones provinciales electorales, como era previsto. Los de Azuay, Tungurahua, El Oro, Santo Domingo, Santa Elena, Esmeraldas y Manabí estarán en otras locaciones, sea por falta de espacio o por dificultades para instalar la línea de red que los conecte al sistema del CNE, contó Olivo. El funcionario indicó que toda la red del sistema es privada, incluidos los 1 800 puntos para cada recinto de transmisión. Cuentan con tres anillos de seguridad y varios ‘firewalls’ para evitar y detectar cualquier intento de intrusión. Incluso, sostuvo el Director, si una computadora no autorizada se conecta a la red no podrá acceder al contenido del sistema. Todos los centros de procesamiento, el centro de mando y la base de datos del CNE tendrán servidores de respaldo, que serán activados solo en casos extremos que impidan el uso de los principales.





Fuente: El Comercio