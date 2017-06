Citas y referencias de Lenín Moreno

En el discurso de posesión presidencial se hicieron citas y referencias que permitieron sustentar la posición del nuevo mandatario en ese momento, para la unidad citó a Walt Whitman, para el desarrollo de la cultura y los valores a Fernando Savater, para la solidaridad con los ancianos a Joan Manuel Serrat, para su programa de gobierno a los Panchos, para la integración a Simón Bolívar, para sustentar al diálogo citó a Mario Benedetti; pero las citas y referencias que mejor explican su estilo son las de Lao Tse y la anécdota del Gral. Carlos Soublette.

Sobre liderazgo expresó que Lao Tse, dijo que para estar delante del pueblo uno debe ir siempre detrás del pueblo, e inmediatamente para ejemplarizar la idea inicial contó la anécdota del Gral. Carlos Soublette, dos veces Presidente de Venezuela, sobre su actitud frente a una obra de arte que lo ridiculizaba, obra titulada “El excelentísimo señor o el lentísimo señor”, Soublette solicito ver la obra, en la presentación él rio mucho, no la objetó ni vetó, al término de la misma fue consultado si podrían presentar la obra, expresó que sí, pero además dijo, “La república no se perderá porque un pueblo se ría de su gobernante, se perderá cuando el gobernante se ría de su pueblo.”

Esta referencia ubica con exactitud el estilo del liderazgo que se aplicará y lo elevado de la dignidad y responsabilidad del cargo de quien lidera la Presidencia de la República.

Con la metáfora relativa a una cirugía mayor explicó la lucha que se hará contra la corrupción, cuando empezamos a pensar que el yo, importan más que el tú, estamos entrando al ámbito de la corrupción, por eso se ha pedido a la Justicia norteamericana y brasileña que se entregue la lista completa de los corruptos del caso Odebrecht.

Los corruptos de ayer y los de ahora, no puede ser posible que bendecidos por el paso del tiempo, vuelvan como candidatos, a dar consejos de cómo llevar adelante la política y la justicia, dejo en evidencia la desfachatez en la práctica pública de quienes no han sido coherentes e íntegros en su participación.

Tratando el tema sobre la lucha contra la corrupción citó “El Kybalion”, obra atribuida a Hermes Trimegistro, expresó que: “La corrupción es como un cuarto lleno de obscuridad, para que esta acabe, no hay que intentar sacar la obscuridad sino que hay que darle luz”. Luz en la investigación judicial objetiva e independiente, luz en la contratación pública transparente, en fin se comprometió a combatir la corrupción para lo cual además implementará un frente nacional público y privado para combatirla.

No queremos que los niños de hoy, nos escuchen mañana prometiendo una vez más que la corrupción no pasará. Finalmente después de declarar sus compromisos, expresó que espera de la ciudadanía, y se puso en primer lugar a la corresponsabilidad. Es hora de dejar de actuar como víctimas, es hora de hacer algo para cambiar la realidad. Estamos diseñados para cambiar. Permanentemente intercambiamos elementos con la naturaleza y los otros seres humanos, refirió a John Maynar Keynes, cuando un periodista le pregunto, perdóneme señor Keynes, pero Ud. el año pasado pensaba diferente porque cambio de opinión, y le contestó, “Si, sí señor, porque cuando yo me equivocó cambio de opinión.”

Bajo los criterios vertidos ahora existen expectativas que solo serán historia si se hacen realidad. Esperemos a ver si se impone el estilo de liderazgo que se trasmite en las palabras o se mantiene el que existía.

Fuente: Diario Correo