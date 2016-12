Cacao y sombreros, dos productos protegidos en la Unión Europea

El aroma del “cacao arriba” se esparce por las instalaciones de la exportadora República del Cacao. El gerente general de esta mediana empresa, Arnaud Monmarché, dice que usan solo como materia prima ese cacao obtenido de comunidades de la Costa.

El chocolate producido se envía a EE.UU., Sudamérica, Medio Oriente y Asia y en estos días se iniciará la venta a España.

Por ello, considera un plus que la protección de indicación geográfica al cacao arriba esté en el acuerdo con la Unión Europea (UE) que se discute hoy en el Parlamento Europeo.

Monmarché explica que el cacao arriba es apetecido por la industria chocolatera por su aroma, y por ello, la empresa destaca su uso como mensaje fuerte de la marca. La protección sería un valor agregado.

Dentro del acuerdo, en los anexos hay una sección sobre la protección por indicaciones geográficas. Ahí Europa tiene más de cien productos (quesos, jamones, champagne, vinos) y Ecuador, dos: el cacao arriba y el sombrero de Montecristi.

Según el Ministerio de Comercio Exterior, el reconocimiento del cacao está supeditado a la ratificación del acuerdo y hay un compromiso, en el tema de sombreros, para revisar el interés de Ecuador en que el nivel de protección de las indicaciones no agrícolas sea el mismo que el de los vinos y bebidas espirituosas (destilación de materias primas agrícolas), productos agrícolas y alimentos.

“El poder entrar con 0 % de arancel ya nos ayuda, pero esta protección me parece excelente para que no haya otros productores de otros países que pudieran intentar usar el nombre de nuestros sombreros”, dice Aurelio Ortega, de Ortega Hats C. Él es el más joven de la familia que sigue la tradición de crear los sombreros de paja toquilla. La planta es especial, cuenta, pues se da en el sector de la costa. Esta paja por sus condiciones geográficas crece hasta dos metros, ideal para crear los sombreros Montecristi, que son los más finos.

Proecuador reporta un 22,59% de crecimiento promedio en las exportaciones de este producto entre 2010 y 2015. A diciembre del 2015, alcanzaron $ 9,3 millones y a septiembre pasado van $ 7,3 millones.

