Activista Lilian Tintori no justificó su condición migratoria para ingresar a Ecuador

Lilian Tintori activista internacional, esposa del opositor al gobierno de Venezuela, Leopoldo López fue impedida de ingresar al Ecuador por no justificar su condición migratoria, de acuerdo al documento oficial emitido por Migración de Ecuador.

El Artículo 137 de la Ley de Movilidad Humana, numeral 5 establece los causales para la inadmisión de una persona extranjera al Ecuador: Carezca de visa vigente en los casos que ésta sea requerida de acuerdo con la política migratoria ecuatoriana o no justifique su condición migratoria.

Al momento de ser impedida de ingresar al Ecuador, Tintori admitió que vino a realizar actividades proselitistas junto al candidato presidencial, Guillermo Lasso. “No me dejan entrar porque no quieren que diga la verdad, no me dejan entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos del Ecuador, no me dejan entrar porque viene el cambio en Ecuador.”

El mismo candidato ratificó que Tintori tenía previsto acompañarle en su campaña durante dos días. “Hace unas semanas acordamos que ella vendría un par de días para acompañarnos a María de Lourdes y a mí en esta campaña”.

La Ley de Movilidad Humana en el Artículo 49 se refiera al derecho a la participación política de las personas extranjeras: Las personas extranjeras que residan en el Ecuador tendrán derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos, siempre que hayan residido en el país al menos cinco años, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Las personas visitantes temporales en el Ecuador no podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador.

