3.200 clientes del BNF reestructuraron deudas

Desde mayo de este año hasta la fecha alrededor de 3.200 clientes del Banco Nacional de Fomento (BNF) en liquidación se acogieron a la Ley Orgánica para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Así lo indicó ayer, en Guayaquil, la liquidadora del BNF, Lorena Cerna, en un taller de socialización sobre los beneficios de esta normativa, cuyo plazo finalizará el próximo 15 de octubre y que ben eficia a cerca de 30.000 personas.

La citada norma tiene por objetivo condonar las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales o jurídicas que mantienen obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en liquidación. Cerna explicó que los clientes que se acojan a la ley deben abonar el 5% del saldo del capital de su deuda, llenar una solicitud y presentar copias de la cédula y planilla de algún servicio básico.

Luego de ello, los productores podrán reestructurar sus operaciones de crédito, con un interés del 5% y por un plazo de hasta del doble del pactado en la operación original, que en ningún caso excederá de 12 años y, además, contarán con dos años de gracia. Otro beneficio es que al realizar la reestructura del préstamo el cliente podrá recuperar los bienes embargados y finalizará el juicio coactivo. También, los créditos adquiridos hasta por $ 40.000 quedarán extinguidos si el cónyuge o conviviente hubiere fallecido.

El último punto favorable de la norma es la extinción total o parcial de la deuda a favor de las personas con discapacidad, pero se considerará la tabla descrita en la Ley Orgánica de Discapacidades, para saber el nivel de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones. Aquí, el monto es de hasta $ 40.000. “Es importante recalcar que todos estos beneficios son para los clientes del BNF en liquidación o para la cartera que el banco adquiera.

No tiene excepciones, no hay pisos, no hay techos, no es exclusivo para ciertas provincias o para cierto tipo de crédito”, enfatizó. Cerna añadió que la ley, en su artículo 19, permite al Banco de Fomento la compra de cartera a otras entidades financieras públicas para que se acojan a la normativa.

Tras ello, dijo que se recibieron propuestas de la Corporación Financiera Nacional (CFN), del Banco Ecuatoriano de la Vivienda y de BanEcuador para realizar este traspaso de cartera. “Tengo entendido que los parámetros que utiliza BanEcuador para efectuar este proceso es únicamente Cartera Castigada”. Al respecto, ayer muchos agricultores participaron en la socialización de la ley, pero con un motivo diferente: saber cómo hacer para que sus deudas que pasaron a BanEcuador retornen al BNF.

Por ejemplo, Jorge Álvarez, productor arrocero de Lomas de Sargentillo, tiene una deuda de más de $ 8.000 (incluido capital e intereses) por un crédito que obtuvo en 2010 en el Banco de Fomento. “Yo he pagado, pero el precio del arroz cayó, de ahí vinieron los efectos del invierno y ya no pude pagar más, pero ahora quiero beneficiarme de la ley para cumplir con mi obligación”, indicó Álvarez. Mientras que Rafael Santos, productor arrocero de Daule, vive un caso similar.

Él debe a la banca pública más de $ 22.000 “Nosotros creemos que nos pasaron a BanEcuador los que tuvieron algo de pagos, los que han querido pagar, no sé, y eso queremos aclarar”. Cerna explicó que aquello fue cuando empezó la liquidación del BNF en mayo de 2016. “Ahí el entonces directorio del Banco de Fomento y de BanEcuador decidieron qué cartera se quedaba en la liquidación y cual en BanEcuador”.

La entidad promueve el BNF Móvil para informar al agricultor

Con la finalidad de llamar a los ganaderos, agricultores, comerciantes, pesqueros y aquellas personas que se beneficien de la referida ley, el Banco de Fomento en liquidación impulsa el Servicio BNF Móvil. Esta iniciativa comenzó el 3 de agosto en el parque central de Milagro (Guayas), luego acudió a Daule y Samborondón, desde ayer hasta hoy estará en Guayaquil, para después visitar Pedro Carbo, Santa Lucía, Balzar y El Empalme.

El BNF Móvil estará hasta el miércoles 16 agosto y atiende de 08:00 a 18:00. “La banca móvil es la representación de un banco, y cuenta con instalaciones y personal que brinda atención personalizada e información exclusiva a los usuarios, para que accedan a los beneficios de la Ley para la Reestructuración de las Deudas”, manifestó Cerna. Además, para conocer más sobre este beneficio de ley, los deudores del Banco de Fomento en liquidación podrán acercarse a las oficinas de Atención al Cliente de la entidad, ubicadas en las instalaciones de BanEcuador BP a nivel nacional. (I)

Fuente: El Telégrafo